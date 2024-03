Stardew Valley 1.6 ha attirato un tale pubblico da stabilire un nuovo record di attività su Steam. L'aggiornamento è enorme e gli animali lo dominano

Messaggio

Giochi

19 marzo 2024, alle 22:03

autore: Zuzana Domiradzka

Il massiccio aggiornamento 1.6 per Stardew Valley ha attirato così tanti fan che il record di attività su Steam è stato battuto. La patch ha introdotto tantissime novità, comprese quelle legate agli animali.





















Fonte immagine: ConcernedApe IO

Oggi, Eric “ConcernedApe” Barone, creatore di Stardew Valley, ha rilasciato un importante aggiornamento per il gioco vecchio di otto anni. Si scopre che I fan erano più che disposti a sperimentare i cambiamenti e le novità aggiunte come parte dell'aggiornamento, perché molte persone ne hanno approfittato.





Un improvviso aumento di interesse

Il registro delle attività è stato danneggiato Stardew Valley sul vapore. Al momento in cui scrivo, ci sono oltre 137.000 giocatori che giocanoE il loro numero in ogni momento Crescere. Fino ad ora, il numero record di persone che hanno giocato contemporaneamente a questo gioco di ruolo per eccellenza sulla piattaforma di Valve è stato di 94.000.

È stato l'aggiornamento 1.6 a contribuire all'aumento della popolarità Stardew Valley. Aggiungiamo che negli ultimi mesi il titolo è stato giocato da un massimo di 30.000-50.000 fan consecutivi. Può anche aumentare l’interesse per la produzione Sconto – Nell'ambito dei saldi primaverili di Steam, le opere di Eric Barone possono essere acquistate al 20% in meno, ovvero a 43,19 PLN.

Fonte: SteamDB.

L'aggiornamento 1.6 apporta molti cambiamenti e nuove funzionalità

Prima di pubblicare l'aggiornamento, il creatore del contenuto Stardew Valley Ha parlato in modo molto casuale di questo argomento. Anche se negli ultimi giorni ha condiviso cambiamenti imminenti più interessanti, come la possibilità di bere la maionese, la caduta delle piantine dopo aver abbattuto un albero da frutto o la condivisione dei lavori agricoli con la moglie del giocatore, e in precedenza aveva annunciato che l'aggiornamento si sarebbe rivelato essere massiccio, forse anticipando ad alcuni fan che ci saranno un sacco di novità.

sebbene L'aggiornamento “pesa” poco (circa 50 MB) e l'elenco delle modifiche è composto da diverse centinaia di elementi. I più interessanti (li abbiamo elencati qui sotto) riguardano gli animali.





Ora puoi avere molti animali domestici nella tua fattoria – Se in precedenza hai ottenuto il numero massimo di cuori utilizzando questo cuore iniziale. La mappa del mondo mostra la posizione effettiva del giocatore. Ora è visibile anche su Ginger Island. A volte gli animali che ci amano lasciano dei regali nella fattoria. Puoi mettere cappelli a cani e gatti. Aggiunta la scheda Animaliche mostra tutti i nostri piccoli. È stata introdotta una nuova interazione con il cavallo, Due razze di cani e gatti, un raro tipo di uccello, tartarughe (come animali domestici) E un tunnel laterale per la cava-miniera. Aggiunto: Nuova missione (dopo averla completata avremo nuovi vicini), festival, eventi, tipo di fattoria, 4 tipi di colture 4 tipi di ristrutturazioni di case, scatole misteriose, varianti di cabine, più suoni di strumenti e 8 risultati. Ora fino a 8 persone possono giocare insieme su PC. C'è un nuovo meccanismo per la comparsa casuale di oggetti e livelli di miniera, destinato principalmente agli speed runner (la vecchia opzione casuale può essere attivata nelle impostazioni di gioco). Gli animali della fattoria saranno più felici se di notte chiudi la porta dietro di loro. Non puoi più piantare alberi in città. Un nuovo sistema di abilità è stato aggiunto più avanti nel gioco (nel cosiddetto endgame) L’erba non muore in inverno, ma può essere difficile falciarla in questo periodo dell’anno. Puoi scegliere i tuoi vestiti per il contadino durante la cerimonia nuziale.

Le innovazioni sono molte, soprattutto quelle legate al design grafico. Presentato da Eric Barron Stardew Valley Cascate, decorazioni invernali aggiuntive, percorsi e varianti di mappe stagionali, oltre a illuminazione e texture dell'acqua migliorate. Ha anche cambiato i prezzi di molti articoli e corretto una serie di bug: se vuoi vedere tu stesso l'elenco delle nuove funzionalità, ti rimando al suo lungo libro Notizia.

L'aggiornamento 1.6 è attualmente disponibile solo su PC, ma sarà disponibile successivamente anche su altre piattaforme. Ti ricordiamo che dopo aver completato i dettagli relativi a questo aggiornamento, Stardew Valley Eric Barron si concentrerà sullo sviluppo del prossimo gioco, Haunted Chocolatier. Non esclude tuttavia ulteriori correzioni alla sua prima produzione.