Ho ricevuto la partita contro lo Świątek, che è stata una grande rimonta. 06:01, l'avversario non ha alcuna possibilità

Indian Wells ha offerto un'altra grande prestazione con il ritorno di Caroline Wozniacki. Il primo è stato lo US Open dello scorso anno, dove ha raggiunto il quarto turno, perdendo solo contro la vincitrice successiva, Coco Gauff. Per coincidenza, anche la California Solo la vincitrice, Iga Świątek, si arrese. Ma prima della partita contro la squadra di Razin, il danese di origine polacca ha sconfitto, tra le altre, Angelique Kerber.

Nei quarti di finale contro l'attuale leader della classifica WTA la Wozniacki era già in vantaggio per 4:1, ma da allora non ha più vinto una partita. Dopo la prima serie, ha ricevuto cure mediche, dove un fisioterapista si è preso cura del suo dito gonfio. Quando il punteggio fu 4:6, 0:1, decise dal suo punto di vista di dimettersi. Sui problemi di salute di Caroline Si è parlato molto prima della partita contro Kerber. Nonostante ciò ha giocato la partita e per di più l'ha vinta e come premio ha potuto affrontare Iga Świątek.

Iga Švetek – Caroline Wozniacki. Le caratteristiche più importanti del gioco. video/Stampa associata/© 2024 Stampa associata

Tuttavia, il problema non era abbastanza serio da escludere Wozniacki dai giochi per molto tempo. Solo cinque giorni dopo, ha gareggiato nel primo turno del torneo WTA 1000 a Miami, dove la sua avversaria era Clara Borel. In precedenza aveva sconfitto l'attrice francese Jessica Pegula in questa stagione agli Australian Open e a Indian Wells Era ad un passo dalla vittoria nella battaglia contro Coco Jouf. READ Clout MMA Party 4: Risultati. Riassunto del concerto di Najman

Tuttavia, fin dall'inizio, Caroline ha quasi controllato Clara. Nel primo girone la rappresentativa danese ha vinto 6:1 e ha vinto le ultime quattro partite. Nella seconda partita Burrell era avanti 2:1, ma da quel momento in poi C'è stata di nuovo una serie favorevole Dal punto di vista del campione dell'Australian Open 2018. L'ex leader della classifica WTA è andato 5-2 e ha servito per la vittoria.

Anche se ha avuto difficoltà a finire la partita, alla fine è riuscita a vincere con un punteggio di 6:1, 6:4. l'ho fatto Dietro il quarto pallone da gioco. Il prossimo avversario di Wozniacki sarà Anhelina Kalinina.

Il torneo di Miami è appena iniziato. Iga Świątek entrerà in partita dal secondo turno. La sua prima partita Previsto per venerdì. Sabato 30 marzo è in programma la finale del torneo femminile.

Caroline Wozniacki riceve un assist durante la sua partita contro Iga Svetek/Clive Brunskill/Agenzia di stampa francese