Zbigniew ha scritto sul sito web Ziobro X di aver scoperto di avere il cancro dai risultati dei test mentre partecipava a una sessione del Sejm. “Ho ricevuto i risultati dell'esame istopatologico. Ho aperto la busta e ho letto: Tumore maligno dell'esofago. Cancro e ho visto… Verdetto: il 90-95 per cento dei pazienti muore!” – Leggiamo nel post del capo della Polonia sovrana.

La situazione in cui si è trovata la Geopro è stata criticata dall'oncologo Jakub Kosikowski. “Ne ho già scritto più volte, ma l'argomento è tornato nell'intervento del ministro: farsi/far avere il risultato dell'esame istologico dal medico, ma nel corridoio, in ufficio, per lettera, per email, per patologia. No uno, ripeto, nessuno è qualificato per scoprire la tua prognosi da Google”, ha scritto un medico che lavora presso il Centro di oncologia della regione di Lublino a X.

Tuttavia, questo metodo di fornire informazioni sanitarie è supportato da un difensore civico dei pazienti. “I pazienti hanno il diritto di leggere i risultati dei test, non solo durante una visita programmata dal medico che ha emesso la raccomandazione”, si legge sul sito ufficiale del portavoce Bartłomiej Chmielowiec.

L'ospedale o la clinica che effettua l'esame o la consultazione fornisce all'istituto medico richiedente i risultati di tali esami o consultazioni. Durante la visita programmata, il medico che ha indirizzato il paziente all'esame riceve i risultati e può fornire al paziente informazioni sullo stato di salute. “Tuttavia, se un paziente vuole conoscere i risultati del test prima della visita dal medico, ha il diritto di farlo”, dice il difensore dei pazienti.

“È corretto che un medico analizzi i risultati dei test per valutare e decidere correttamente ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche”, sottolinea Chmielowiec, ma “è ingiusto avvicinarsi ai risultati dei test del paziente in base alla visita dello specialista. Chi gliel'ho ordinato.”