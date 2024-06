Divieto di soggiorno nella zona di confine della Bielorussia. C’è la decisione del Ministero degli Interni e dell’Amministrazione

Secondo il Ministero degli Affari Interni e dell’Amministrazione, il regolamento sull’introduzione del divieto temporaneo di soggiorno in una determinata zona della zona di confine adiacente al confine di stato della Repubblica di Bielorussia introdurrà un divieto temporaneo di soggiorno nella zona adiacente. confine Tale divieto sarà applicabile per 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

“Secondo le disposizioni del regolamento, questa zona coprirà la lunghezza del confine nell’area di 60,67 km, situata all’interno dei posti di frontiera di Narewka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne e Czeremcha”, ha dichiarato il Ministero degli Interni e dell’Amministrazione. disse.

Il ministero ha aggiunto che esiste un’area riservata di circa 44 km, a 200 m dal confine di stato. La zona è ampia e larga circa 2 km, con un’area di circa 16 km situata nella riserva naturale.

“Nell’area della zona vietata, di norma, non ci sono città e percorsi turistici, quindi le conseguenze delle restrizioni introdotte saranno il meno onerose possibile per i residenti, i turisti e le altre aziende che svolgono attività professionali”, ha detto. fu scritto.

Valutazione dell’impatto della regolamentazione (IAR) del progetto di regolamento Il divieto di soggiorno degli stranieri in una determinata parte della zona di confine adiacente al confine di stato con la Bielorussia è una conseguenza della necessità di garantire la sicurezza del confine di stato. La sua violazione, sicurezza e ordine pubblico. L’introduzione del divieto è dettata dalla necessità di garantire la sicurezza. Ufficiali e soldati in servizio al confine.

Si precisa che tali norme limiteranno la presenza di persone in quest’area. Allo stesso tempo, è stato sottolineato che le disposizioni sulla sicurezza dei confini statali prevedono eccezioni in relazione a persone o entità a cui non si applica il divieto.

“Inoltre, il comandante di un posto della guardia di frontiera può consentire ad altre persone di rimanere nell’area soggetta a restrizioni per un determinato periodo di tempo e secondo regole specifiche. Le persone che soggiornano nella zona soggetta a restrizioni possono anche essere soggette a ispezione da parte dei Servizi.” Abbiamo studiato.

I media e le agenzie umanitarie avranno il permesso di entrare nella zona cuscinetto lungo il confine con la Bielorussia, ha promesso mercoledì al programma I della radio polacca Tomasz Simoniak, capo del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione.

– Non ci sono ragioni per tagliare fuori il confine dai media – ha detto Simoniak.

Lunedì si è svolto a Białystok l’incontro extragovernativo nel corso del quale il Consiglio dei ministri ha adottato la risoluzione sulla situazione al confine orientale della Repubblica di Polonia. Come ha annunciato il primo ministro Donald Tusk durante la conferenza dopo la riunione del governo, l’effetto pratico della risoluzione è il controllo del Ministero degli Interni e dell’Amministrazione per creare una zona cuscinetto al confine polacco-bielorusso.

Lunedì si sono concluse anche le consultazioni sulla regolamentazione. Hanno partecipato, tra gli altri: organizzazioni non governative.

“A seguito di accordi interministeriali e consultazioni pubbliche, si è tenuto conto dei commenti e delle richieste sul progetto, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell’area della zona di confine coperta dal divieto di residenza temporanea, e tale zona è stata delimitata. Il minimo necessario”, ha scritto l’OSR.

L’introduzione della zona di sicurezza è legata ai crescenti attacchi contro gli agenti della guardia di frontiera e i loro soldati e poliziotti di supporto.

Giovedì scorso il Comando generale delle forze armate ha annunciato la morte di un soldato che era stato accoltellato a fine maggio da qualcuno che cercava in gruppo di sfondare una barriera d’acciaio al confine con la Bielorussia. All’inizio della riunione, Donald Tusk ha annunciato che lunedì il Consiglio dei ministri avrà osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio al soldato caduto.