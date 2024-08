Venerdì l’Italia annuncerà il candidato a commissario europeo? – EURACTIV.pl

Venerdì l’Italia annuncerà il suo candidato alla Commissione europea. Questo è l’ultimo giorno per farlo.

Il governo italiano ha tre giorni di tempo per nominare un candidato per il nuovo commissario Ue. Probabilmente sarà lui l’attuale ministro per gli Affari europei, le Politiche di integrazione e il Mezzogiorno Raffaele Fito.

L’annuncio della nomina sarebbe dovuto avvenire dopo la prima riunione del governo, prevista per oggi o domani (28-29 agosto), dopo le vacanze.

Tuttavia, è stato successivamente annunciato che la riunione sarebbe stata aggiornata venerdì alle 17.00. Pertanto, ciò interferirà con l’incontro programmato del Primo Ministro Giorgio Meloni Insieme ai leader degli altri due partiti della coalizione: Matteo Salvinim Dal campionato e Anton Tajanim z Forza Italia.

I media e gli esperti sospettano che venerdì ci sarà l’annuncio ufficiale della nomina, anche se non sarà necessario un dibattito formale in parlamento.

Non c’è dubbio che Fito sarà il nuovo commissario italiano. Quindi non è chiaro il motivo per cui il governo tarda ad annunciare la sua candidatura.

Idem per il voto di rielezione Ursuli van der Leyen Da capo della Commissione europea, la Meloni tiene con il fiato sospeso il politico tedesco fino alla fine. Ciò, però, potrebbe mettere a repentaglio i loro rapporti, che fino al referendum di luglio erano stati molto buoni.