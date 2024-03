Diablo 4 con requisiti insoliti per Xbox Game Pass. I giocatori devono connettere le piattaforme

Diablo 4 sarà disponibile su Xbox Game Pass domani, quindi Microsoft ha condiviso tutte le informazioni necessarie. L'azienda si sta preparando per un'attrazione turistica.

L'anno scorso Microsoft ha completato l'acquisizione di Activision Blizzard, ma finora non abbiamo potuto contare su un ampliamento significativo del catalogo e sull'aggiunta di tutti i giochi del noto produttore ed editore all'abbonamento Game Pass. Il primo titolo in arrivo sul servizio sarà Diablo 4.

Diablo 4 sarà disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass a partire da domani! Se intendi giocare su PC con un abbonamento Microsoft, dovresti essere preparato ad alcune restrizioni di installazione.

Il colosso di Redmond ha confermato che i giocatori dovranno accedere ai propri account e poi installare Battle.net avviando l'app Xbox su PC. In questo caso dovrai utilizzare una piattaforma aggiuntiva per poter visitare il campus come parte dell'abbonamento.

Apri l'app Xbox sul tuo PC e assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account Microsoft associato a Game Pass. Quindi fare clic su Diablo IV e poi sul pulsante Installa. Quando richiesto, fai clic su “Installa Battle.net” e completa l'installazione. (Se hai già installato Battle.net, passerai automaticamente al passaggio successivo.) Ti verrà chiesto di collegare il tuo account Battle.net al tuo account Microsoft. Se hai già un account Battle.net, puoi accedere per completare la connessione o creare un account Battle.net per connetterti. Dopo aver scaricato Battle.net e collegato i tuoi account, potrai completare l'installazione di Diablo IV!

Per molti utenti le condizioni presentate non rappresentano un grosso problema, tuttavia ci sono stati anche commenti negativi secondo cui Microsoft impone l'installazione di una piattaforma aggiuntiva per poter usufruire della produzione come parte dell'abbonamento.