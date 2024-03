Ha spogliato Hurkacz delle sue illusioni e lo ha espulso dal torneo. Poi queste parole sul palo. “Sorprendente”

All'inizio potevamo ragionevolmente sperare che Hubert vincesse questa partita. Ha vinto il primo set 6:3, ma da lì in poi le cose sono peggiorate. Il secondo set è andato ai bulgari (3:6), e il destino dello scontro è stato deciso alla fine dal tie-break Deciso a favore del concorrente (6:7). Ad un certo punto del terzo set, Hurkacz ha perso i nervi. Sul 2-2 l'arbitro valuta il suo errore (ha toccato leggermente la rete con il piede) e assegna un punto a Gregor. La reazione del polacco è stata molto decisa e Ha lanciato la sua mazza in campo .

Per Hurkacz la sconfitta significa non solo l'addio al Miami Open, ma anche il prolungamento della serie negativa. Non ha mai battuto Dimitrov e ha perso quattro volte in precedenza. Comunque il bulgaro ce l'ha con sé Ci sono un sacco di cose positive da dire. Dopo la partita, ha deciso di fare una confessione onesta.