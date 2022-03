“Creiamo dipartimenti preparatori, è meno stressante per gli studenti” – il Ministro dell’Istruzione e della Scienza ha incontrato gli studenti a Chełm – Ministero dell’Istruzione e della Scienza

Visita di Sua Eccellenza il Ministro dell’Educazione a Shim

Il ministro Przemyslaw Czarnik ha incontrato gli studenti polacchi per garantire la loro sicurezza nelle scuole polacche, perché la Polonia è membro della più grande alleanza di difesa, la NATO. Durante la conversazione, il ministro ha chiarito quali notizie false e disinformazione sull’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina stanno comparendo sui social media. – È stato costruito dall’atteggiamento degli studenti polacchi che si avvicinano agli studenti ucraini con un grande cuore – ha affermato il capo del Ministero dopo l’incontro.

Il Ministro ha anche espresso la sua gioia per l’incontro con i bambini ucraini e il loro adattamento alle unità preparatorie.

– Sono cresciuto anche dal modo in cui recitano i bambini ucraini, sono davvero a loro agio, si sentono bene qui, sono ben accolti e apprezzati. Il ministro ha aggiunto che nel caso in cui non capiscano la lingua polacca e non parlino polacco, stare in un reparto preparatorio è meno stressante per loro che frequentare lezioni di lingua polacca senza conoscere la lingua.

Il capo del MEiN ha anche osservato che aiutare i bambini ucraini avviene senza interferire con il sistema educativo polacco. – Sia il presidente come organo di governo che il preside della scuola sono al primo posto nel sistema educativo polacco per le scuole polacche e per i bambini polacchi. Allo stesso tempo, ha sottolineato che organizziamo l’istruzione dei bambini ucraini al più alto livello possibile con la minima interferenza nell’attuale funzionamento delle scuole, citando la scuola di Chełm, che ne è un esempio.

All’incontro hanno partecipato: il presidente di Chełm, Jakub Banaszek, il vicepresidente di Chełm, Dorota Cieślik, la segretaria per l’istruzione di Lublino Teresa Misiuk e la preside della scuola, Bożena Goszczyńska.

Incontro del Presidente MEiN con gli studenti

Il ministro dell’Istruzione e della Scienza ha tenuto lezioni per studenti polacchi di grado 1-8 e bambini ucraini di grado quattro. La conversazione era legata alla situazione attuale in Polonia e Ucraina e ha fornito agli studenti dizionari inglese-polacco-ucraino (aнглійсько-польсько-український розмовник першоїнеобхідності) insieme a “Conversazioni”! Parliamo! поро3мовляймо! ”, dove troveranno le frasi di base in tre versioni linguistiche, nonché il vocabolario necessario ed esempi del loro utilizzo.

Sezione preparatoria a Chełm

Nella scuola primaria n. Generale Władysław Sikorski a Chełm, 7 unità preparatorie sono operative dal 14 marzo 2022.

La creazione di unità preparatorie è il modo più flessibile per far entrare i bambini nelle scuole polacche, soprattutto quando non parlano o non capiscono il polacco. Questa soluzione intende contribuire a ridurre la pressione sui bambini ucraini in relazione alla migrazione forzata.

Informazioni sulla scuola primaria n. Il generale Wladysław Sikorski a Chełm

La scuola elementare n. 7 di Chełm è stata fondata il 1 settembre 1965. La struttura conduce costantemente progetti in cui gli studenti partecipano allo sviluppo delle loro conoscenze e passione. Gli studenti ricevono premi per Giochi Olimpici tematici e competizioni locali e nazionali.