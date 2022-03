Mendy non sarà nella classica e la prestazione di Benzema è ancora incerta

Ferland Mendy, Karim Benzema e Rodrigo Goes si sono infortunati nell’incontro di lunedì con il Maiorca. Oggi tutti e tre i concorrenti hanno dovuto sottoporsi a un esame approfondito a Valdebebas, ma alla fine sono stati testati solo Mendy e Rodrygo. Il difensore francese di certo non potrà giocare contro il Barcellona, ​​il brasiliano è pronto per affrontare i catalani e nonostante stia ancora soffrendo, oggi ha già allenato la rosa.

Mendy ha un leggero strappo al muscolo adduttore sinistro e sarà fuori per 10-15 giorni. Ciò significa che la prestazione del terzino sinistro nella partita di domenica è esclusa. I francesi torneranno in campo al termine del primo tempo della squadra, che comincerà dopo la fine della prossima settimana. Rodrygo, a sua volta, ha confermato che c’era solo un forte livido, ed entro domenica l’attaccante sarà pronto al 100% per affrontare il club catalano Douma.

Resta in dubbio lo status di Karim Benzema, che soffre di un problema al polpaccio sinistro. La risonanza magnetica è stata posticipata a domani, ma si sente meglio di ieri. L’attaccante sta attualmente lavorando con i fisioterapisti ed è in un’altra corsa contro il tempo in questa stagione. Al momento, la sua prestazione nella classica è ancora in discussione, ma questo non è assolutamente escluso.

Il freddo è stato affrontato da Edir Militao, che per questo motivo ha saltato l’incontro di Maiorca. Il difensore brasiliano potrà giocare contro di lei blogger.