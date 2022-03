Zelensky ha reagito bruscamente alla fake news: è stata una provocazione infantile

A seguito dell’attacco degli hacker, TV Ukraine 24 ha trasmesso informazioni al pub secondo cui Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua resa. Oggi il presidente ucraino ha risposto con fermezza: “Solo i russi possono deporre le armi”.









Volodymyr Zelensky nella registrazione

/Facebook



Il capo dello Stato ha sottolineato che si è trattato di una “provocazione infantile” a seguito dell’attacco hacker a Ukraine 24 TV.

siamo a casa. Sosteniamo i nostri bambini e le nostre famiglie. Non deporremo armi finché non avremo vinto Zelensky ha detto in un breve videoclip rilasciato mercoledì.

Secondo il portale Hromadske, la TV Ucraina-24 trasmette informazioni che Zelensky ha annunciato la sua resa. Fa appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi. La televisione ha confermato l’attacco di hacking.

In precedenza, i servizi di intelligence ucraini avevano avvertito che la parte russa potrebbe ricorrere a provocazioni simili.

Stiamo aumentando i nostri sforzi per assicurare alla giustizia gli occupanti russi, che pagheranno per tutti i crimini contro l’Ucraina e la nostra popolazione, per ogni atto di terrorismo nel nostro paese – ha detto Zelensky nel suo discorso su Facebook.

Il lavoro deve continuare per garantire che gli occupanti russi siano ritenuti responsabili di tutti i crimini di guerra contro gli ucraini – Zelensky ha riferito, aggiungendo che la Procura ucraina e la Corte penale internazionale stavano raccogliendo fatti sulla guerra in Ucraina e prove delle azioni russe.

Il leader ucraino ha menzionato le terre ucraine che finora hanno subito di più l’aggressione russa. Zelensky ha notato che il Donbass era tra questi, sebbene la propaganda russa stia cercando di convincere quanto gli abitanti di questa regione siano vicini ai russi. Tra i crimini di guerra russi c’erano sparatorie in strutture scolastiche, ospedali e condomini.

Zelensky ha affermato che il mondo intero ora vede che senza il riconoscimento della Russia come stato terrorista, non sarà possibile assicurarla alla giustizia per i crimini commessi in Ucraina.

Mercoledì sera, Zelensky ha invitato i paesi partner dell’Ucraina a visitare Kiev . “Tutti coloro che sono con noi saranno grati”, ha detto in un videoclip pubblicato sui social media.

Invito tutti gli amici dell’Ucraina a visitare Kiev. Questo potrebbe essere pericoloso perché i nostri cieli non sono ancora chiusi ai missili e agli aerei russi. La decisione di rafforzare il nostro arsenale aereo non è stata ancora presa. Non abbiamo preso gli aerei. Ma gli occhi di tutte le persone del mondo ora si rivolgono alla nostra capitale, gli ucraini. Quindi tutti coloro che sono con noi ve ne saranno grati. Non solo il nostro Paese, ma anche altri Paesi annunciato.