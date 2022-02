Aggiornamenti in tempo reale: la Russia invade l’Ucraina

La deputata ucraina Lesia Vasylenko ha parlato con la CNN Ucraina il 25 febbraio mentre gli aerei si libravano in alto. (CNN)

La deputata ucraina Lesia Vasylenko ha esortato la comunità internazionale ad aiutare venerdì quando è stata interrotta dal rumore degli aerei che volavano sopra la sua testa.

“Se questo continua al livello che sta accadendo ora, questi attacchi aerei stanno avvenendo, i carri armati stanno arrivando e l’Ucraina non sarà in grado di resistere a lungo contro una così massiccia aggressione russa e abbiamo bisogno di aiuto”, ha detto alla CNN dalla Kiev. Ha aggiunto che sono necessarie più sanzioni, così come più armi in Ucraina e la chiusura dello spazio aereo del Paese.

Si fermò per un po’, guardando fuori dalla sua finestra fuori dalla telecamera. “Mi dispiace”, ha detto, “Mentre parliamo, c’erano diversi aerei che volavano in direzione della città. Sappiamo dal discorso del presidente solo pochi minuti fa che gli attacchi aerei inizieranno quasi ora”. Rumore rimbombante in sottofondo.

“Siamo tutti esausti per questo, perché abbiamo elicotteri, e abbiamo aerei e jet da combattimento, che volano ovunque ovunque. E ogni volta che sentiamo un rumore, è come guardare fuori dalla finestra, dove stai andando? Stai andando colpire o mancherai?”

Ha aggiunto che, nonostante la paura, sentiva anche fiducia “nell’esercito ucraino e nel popolo ucraino”.

“Le persone qui sono coraggiose e non vogliono abbandonare il loro paese”, ha detto. “Non vogliamo vivere sotto il dominio di qualcuno, chiunque esso sia. Siamo un popolo libero. Abbiamo combattuto per la nostra libertà. I ​​nostri uomini e le nostre donne sono morti per quella libertà”.