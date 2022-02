Zhelensky annuncia la mobilitazione globale. I russi si stanno avvicinando a Kiev [NA ŻYWO]

Il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha firmato un decreto sulla mobilitazione globale. Le truppe russe si stanno avvicinando a Kiev e Mosca sta cercando di spostare le sue forze più in profondità nel Paese, ha affermato un portavoce del ministero della Difesa statunitense citato da Reuters. Raccogliamo le ultime informazioni, foto, video e commenti relativi all’invasione russa dell’Ucraina nella nostra copertura in diretta!









Foto di una manifestazione filo-ucraina a Los Angeles

Il primo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, 137 ucraini furono uccisi. Il gruppo comprende soldati e civili. 316 cittadini ucraini sono rimasti feriti.

316 ucraini feriti Durante i combattimenti con l’esercito russo, ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zhelensky.

Il presidente Volodymyr Zelensky vuole L’Onu invia forze di pace in Ucraina Ha anche chiesto a Swift di escludere la Russia dal sistema bancario internazionale e di vietare le forniture russe di gas e petrolio.

Sede del Primo Ministro britannico al 10 di Downing Street, Londra Evidenziato nei colori della bandiera ucraina.









Casa del Primo Ministro britannico nel colore della bandiera ucraina

Lo ha annunciato il capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale, Paves Solos Il presidente Andrzej Duda partecipa oggi a un vertice straordinario della NATOSi svolgerà in un formato virtuale e Bucarest parteciperà a un incontro dei leader di nove paesi (9 paesi al confine orientale della NATO).

Manifestazioni di solidarietà con il popolo ucraino si stanno svolgendo in tutto il mondo. Uno degli ascoltatori di RMF FM ha inviato al nostro corrispondente le foto della protesta a Filadelfia.

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha annunciato i piani dei membri del Congresso degli Stati Uniti. Ha accettato un altro pacchetto di aiuti militari all’Ucraina sotto forma di armi da difesa per un valore di 600 milioni di dollari.

Quello che stiamo facendo per l’Ucraina è fornire aiuti umanitari per aiutare la popolazione, ma vogliamo anche inviare in Ucraina un’arma difensiva micidiale del valore di circa 600 milioni. – ha detto Pelosi ai giornalisti. Non è chiaro quanto velocemente un simile pacchetto possa essere accettato.

Le truppe russe si avvicinano alla capitale ucrainaE Mosca sta cercando di spostare le sue forze più in profondità nel Paese, ha affermato un portavoce del ministero della Difesa statunitense citato da Reuters. Il funzionario, che non ha voluto essere nominato, ha detto finora La Russia ha lanciato più di 160 missili contro obiettivi ucraini.

Firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zhelensky Ordine sulla mobilitazione globale – L’agenzia di stampa ucraina Union ha confermato i precedenti rapporti di Reuters. Facendo riferimento al testo del decreto pubblicato sul sito del Presidente, la società ha annunciato che la mobilitazione sarebbe avvenuta entro 90 giorni dalla data del suo annuncio. La mobilitazione obbligatoria include deportati e riserve da tutte le parti dell’Ucraina.

Come spiegato nel documento, il presidente ha deciso di mobilitarsi ampiamente in relazione all’occupazione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina – per garantire la sicurezza dello stato e sostenere le forze armate ucraine.

Pubblicato dall’Agenzia nazionale per l’energia atomica Rapporto sull’acquisizione da parte russa del controllo della centrale nucleare di Chernobyl. “La situazione delle radiazioni in Polonia è normale e non vi è alcuna minaccia per la salute e la vita delle persone nel territorio della Repubblica di Polonia”.

Acquisizione della centrale elettrica di Chernobyl. L’Agenzia nazionale per l’energia atomica è tranquilla