Confronto tra Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: qual è la differenza?

Nuovo da Samsung Galaxy S22E il S22+ E il S22 Ultra Offri ai fan di Android un sano elenco di nuove opzioni quando è il momento di aggiornare i loro telefoni. Con tre nuovi dispositivi nella gamma Samsung, può essere travolgente provare a decifrare quale telefono è la scelta giusta per te.

Tutti e tre questi telefoni utilizzano lo stesso processore Qualcomm Snapdragon, eseguono Android 12 e hanno impostazioni della fotocamera affidabili. Ci sono, ovviamente, alcune differenze chiave, come le dimensioni dello schermo e il numero di fotocamere, e c’è anche una S Pen che può aiutarti a prendere la tua decisione di acquisto. Di seguito analizzeremo quale dispositivo dovresti acquistare se ne stai acquistando uno nuovo Galaxy S22.

Mike Andronico/CNN

Non vuoi spendere molto per un nuovo telefono

Il Galaxy S22 È il meno costoso dei tre nuovi telefoni Samsung. Il prezzo parte da $ 799 per l’S22 con 128 GB di spazio di archiviazione. L’S22+ parte da $ 999, mentre l’S22 Ultra parte da $ 1.199. Se hai un vecchio telefono da permutare, puoi finalmente ottenere l’S22 per soli $ 299 quando acquisti da Samsung. Per essere chiari, l’S22 e l’S22+ sono quasi lo stesso telefono ad eccezione delle dimensioni complessive, che consentono anche all’S22+ di avere una batteria leggermente più grande e una ricarica rapida da 45 W. L’S22 ha la stessa fotocamera, processore e tecnologia di visualizzazione. Non ricevi un telefono scadente solo perché hai pagato di meno.

Come piccoli telefoni

Galaxy S22 è il telefono più piccolo della famiglia S22. Ha uno schermo da 6,1 pollici, che riduce le dimensioni dell’S22+ da 6,6 pollici e dell’S22 Ultra da 6,8 pollici. Sebbene sia il telefono “più piccolo” del gruppo, non è affatto un piccolo telefono, che ti offre molto spazio sullo schermo per guardare video, leggere il tuo prossimo libro Kindle o scorrere all’infinito il feed di TikTok. In effetti, è quasi identica per dimensioni a iPhone 13 di Apple E il iPhone 13 Prosia nelle dimensioni dello schermo che nelle dimensioni complessive.

Mike Andronico/CNN

Vuoi uno schermo grande – ma non troppo grande –

Il S22+ Schermo da 6,6 pollici, che lo rende più grande dello schermo da 6,1 pollici dell’S22, ma più piccolo e più maneggevole rispetto allo schermo da 6,8 pollici dell’S22 Ultra. Come il Galaxy S22+ standard, l’S22+ ha un display veloce a 120 Hz che regola la frequenza di aggiornamento dello schermo mentre scorri il feed di Instagram o giochi, assicurando che tutto ciò che è sullo schermo sia sempre fluido.

Non preoccuparti della S Pen di Samsung

Al di là delle ovvie differenze di design tra l’S22+ e l’S22 Ultra, l’S22+ non ha il supporto della S Pen di Samsung. Se non ti interessa possedere un piccolo stilo digitale per prendere appunti, fatti un favore e risparmia $ 200 utilizzando l’S22+.

Jacob Kroll/CNN

Devi avere un grande schermo

Il Galaxy S22 Ultra È il telefono più costoso di Samsung, ma anche perché è anche il migliore della gamma Samsung all’inizio del 2022. Ha un enorme schermo da 6,8 pollici che presenta una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 Hz fino a 120 Hz. La velocità della frequenza di aggiornamento dipende da cosa fai. Se stai leggendo un articolo lungo con testo statico, lo schermo scende a 1 Hz per risparmiare la batteria. Ma se stai scorrendo un feed Reddit o stai giocando, può arrivare fino a 120 Hz.

Hai bisogno della migliore configurazione della fotocamera

C’è un vecchio detto che afferma che la migliore fotocamera è quella che hai, e anche se c’è del vero in questo, non è così semplice. Se sei una persona che scatta molte foto e video e desideri la migliore esperienza con la fotocamera che Samsung ha da offrire, allora quell’esperienza si svolge totalmente sull’S22 Ultra, che ha una fotocamera frontale da 40 MP e quattro fotocamere posteriori fino a 100x Ingrandisci.

Per coloro che desiderano maggiori dettagli, si tratta di una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera grandangolare da 108 MP e un teleobiettivo da 10 MP, una con zoom ottico 3x e una con zoom ottico 10x.

Un fan di Galaxy Note (o vuoi un telefono con uno stilo)

Il Galaxy S22 Ultra È una versione recente del Samsung Galaxy Note. Ha tutte le stesse funzionalità che potresti trovare in uno smartphone Note, come la S Pen completa di un silo. Puoi prendere appunti, disegnare idee sullo schermo con la S Pen o sfruttare i comandi Air Command per controllare a distanza il tuo telefono, usando lo stilo come una bacchetta magica. Può anche convertire note scritte a mano in testo digitato.

Come puoi vedere, però, tutti e tre telefoni Galaxy S22 Utilizzando la stessa tecnologia di base, ci sono alcune differenze chiave tra di loro. Il s 22 È un modello entry level che ha un prezzo e di facile comprensione, ma offre le stesse caratteristiche del fratello maggiore. Il S22+ È il modello da ottenere se desideri uno schermo relativamente grande, ma non preoccuparti della fantastica S Pen e delle funzionalità aggiuntive della fotocamera offerte dall’S22 Ultra.

Se vuoi il meglio di ciò che Samsung ha da offrire, c’è solo un’opzione: Galaxy S22 Ultra. È fondamentalmente un Galaxy Note, con supporto completo per S Pen, impostazioni massime di foto e video con quattro diverse fotocamere e un ampio schermo da 6,8 pollici.