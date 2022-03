Batte record dopo record. Completa il circuito di Elden in meno di 37 minuti

Di recente abbiamo scritto di quel velocista Sono riuscito a finire anello antico In meno di un’ora. Il record è già stato battuto. Distortion2 è un giocatore esperto Spirito oscuroche sono stati in grado di migliorare questo risultato di oltre 23 minuti. Lo ha fatto alla velocità della luce, battendo la partita in 36 minuti e 20 secondi.

Elden Ring è un gioco lungo. Anche se può essere completato entro un’ora

In un video di YouTube, possiamo vedere i metodi utilizzati da Distortion2 per completarlo il più rapidamente possibile anello antico. Mentre è ammirevole battere un gioco così grande e impegnativo in così poco tempo, è ancora più impressionante che il velocista sia stato così in forma ultimamente.

Distortion2 ha stabilito il primo record in meno di 40 minuti il ​​giorno prima che il nuovo record fosse battuto. Il giorno prima aveva sconfitto la partita in meno di 50 minuti, ed è stato uno dei primi a farlo. Vedi, schiaccia la concorrenza.

