Oderwany od rzeczywistości Kanye West pomstuje na nowy film North na TikToku: “NIE BĘDĘ TEGO TOLEROWAŁ”

Wygląda na to, ze Kanye West nie spocznie, poki nie zmusi Kim Kardashian , aby do niego wróciła. Zachowanie muzyka już od myesięcy niepokoi media internautów na całym świecie. W swoim najnowszym teledysku Artysta zademonstrował na przykładzie plastelinowych ludzików, jak grzebie żywcem nowego partnera swojej byłej małżonki . Wielu potraktowało niepokojące wideo jako przejaw artystycznej ekspresji, nie realną groźbę. Na Tym Jednak Kanye Nie Zamierzał Skończyć …

Mówiłem wam o tym TikToku. Teraz moja 8-letnia córka śpiewa, że ​​​​”zakochała się w emo dziewczynie”. Lewaczki nie chcą, Aby ojcowie mieli cokolwiek do powiedzenia w kwestii wychowania naszych dzieci . Ni Chako, Abe Moji Dzechi Chodzie Do Bispoing Szkoshi Sierra Canyon. Mój głos jest ważny i nie będę tego Tolować – burzy się West na Instagramie.

Drugą część wpisu West poświęca 59-letniemu DJ-owi DL Hughley’emu. Gospodarz programów radiowych publicznie apelował wcześniej do Westa, aby poszedł po rozum do głowy i przestał prześladować swoich najbliższych. W odpowiedzi Kanye polecił Hughley’emu, Aby zamilkł, bow przeciwnym razie on sam go uciszy.