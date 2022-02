Round Up: Sono disponibili le recensioni su Steam Deck di Valve: che aspetto ha rispetto allo Switch?

Il nuovo laptop da gioco di Valve potrebbe essere una piattaforma Steam La ricerca di un pubblico completamente diverso Ma fa ancora molti confronti con Nintendo Switch.

Il prodotto finale è ora nelle mani di molti punti vendita di tecnologia e videogiochi, quindi qual è il verdetto finale e che aspetto ha rispetto all’ibrido Nintendo? Se sei interessato a saperne di più su questo nuovo sistema, continua a leggere! Abbiamo raccolto una serie di recensioni, molte delle quali si riferiscono agli ibridi Nintendo.

A partire da una recensione di Steam Deck di a costeEcco un esempio di ciò che il caporedattore e co-fondatore del sito, Chris Blunt, ha detto:

“Lo Steam Deck brilla come un interruttore super potente… Mi è piaciuto molto lo Steam Deck quando l’ho trattato come un potente Nintendo Switch piuttosto che come un ibrido per laptop.”

“…Adoro Nintendo Switch perché rende i videogiochi accessibili a più persone che mai, consentendo loro di godersi facilmente i giochi a loro piacimento senza alcun ulteriore investimento di tempo o spazio. Nessuna TV richiesta – inferno, nessuna stanza Living Wanted e penso ancora che per i nuovi arrivati ​​e per le persone che non hanno familiarità con i giochi per computer, la console Nintendo rimane il miglior punto di partenza per questo hobby.

“Ma per le persone che hanno già una libreria di Steam o sono ansiose di immergersi nelle acque dei giochi per PC, Steam Deck sembra un’alternativa legittima. Si basa su Switch per giocare ovunque e ovunque, perché ora i giochi e i salvataggi dei file non sono legati a una console Controllo Vive nel cloud e mi segue ovunque io possa accedere a Steam: dallo Steam Deck, al mio PC da gioco, al mio laptop di lavoro e ovunque io possa desiderarlo nel futuro.”

I dispositivi di Tom Il senior editor Andrew E. Friedman ha assegnato al dispositivo quattro stelle su cinque e ha affermato quanto segue:

“C’è una certa intimità con i giochi su Steam Deck, come su Nintendo Switch. Certo, posso giocare sul mio dispositivo collegato a un monitor o a una TV. Ma a volte, mi sento più a mio agio rannicchiato sul divano sotto una coperta con una tazza di tè in mano. Questa flessibilità mi ha incoraggiato a giocare ad alcuni giochi che altrimenti non avrei potuto provare.

Wes Fenlon di giochi per computer Ha dato al dispositivo un 85 su 100 e ha detto che era un sistema “Il ragazzo in pelle amerebbe”:

“Lo Steam Deck è un sistema di gioco portatile che un ragazzo di Leatherman potrebbe amare. Molto probabilmente è stato progettato dai ragazzi di Leatherman di Valve, che hanno deciso che un laptop da gioco avrebbe funzionato solo se avesse un grande schermo, un grande stick analogico, trackpad e l’accesso a un desktop Linux adeguato sotto un’interfaccia utente amichevole. Il problema che ho sempre avuto con Leathermans (per favore non arrabbiatevi con me, ragazzi Leatherman) è che le mini-forbici e altri scarabocchi non sono mai buoni come il sostituiscono gli strumenti adeguati. E Steam Deck non è immune Assolutamente da questo problema del tuttofare: dopo due settimane con esso, non è più un sostituto per il mio computer desktop o portatile come Nintendo Switch.

Coinvolgere La senior editor Jessica Condit ha fornito al nuovo hardware di Valve 81 su 100 e, sebbene ritenga che i confronti Switch siano “abbastanza equi”, è più come un mix di due dispositivi più vecchi:

“Molte persone paragoneranno Steam Deck a Switch, il che è perfettamente corretto, ma dopo aver trascorso più di una settimana con il laptop Valve, penso che ci sia un’analogia migliore a portata di mano: Steam Deck è ciò che accade quando un Vita e Wii U ottengono ubriachi di Linux e alzati in piedi. Ragazzino insieme.”

Il IGN Una revisione in corso del suo editore esecutivo, Seth J. Massey, ha affermato che:

“L’LCD dello Steam Deck funziona a 1200 x 800 a 60 Hz e sembra davvero buono. Non ho lamentele riguardo alla risoluzione: con queste dimensioni dello schermo c’è un ritorno decrescente quando si confezionano pixel extra. Devo dire che, detto questo, il display OLED sull’ultimo schermo portatile in stile Nintendo Switch mi ha viziato e Steam Deck non è all’altezza della vivacità e della chiarezza offerte dall’ultimo aggiornamento di Nintendo. Ma è comunque piuttosto carino, soprattutto se non salti indietro tra questo e uno schermo OLED. Simile a Switch, è abilitato al tocco, quindi puoi navigare facilmente attraverso i menu e persino controllare alcuni giochi con un rapido tocco qui e scorri lì. “

“…È interessante pensare a questo, con pochi accessori [Steam Deck] Potrebbe essere l’unico PC di qualcuno e non sarebbe una cattiva configurazione. Se si tiene conto di tutta questa versatilità, il costo aggiuntivo rispetto allo Switch, che ancora oggi non ha un browser Web o un’app Netflix, non sembra irragionevole. Manca una fotocamera, quindi non puoi usarlo per le videoconferenze, ma a parte questo, è un piccolo PC decente che gestisce facilmente le attività quotidiane leggere ma gioca anche a un livello che non troverai in altri dispositivi a questo prezzo . “

