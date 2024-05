Un pianeta in orbita attorno a due stelle

Gli astronomi, supportati da “scienziati cittadini” dilettanti, hanno scoperto un pianeta extrasolare situato nella zona abitabile di un insolito sistema stellare composto da due stelle. Forse ci sono pianeti più interessanti nel sistema.

Il pianeta delle dimensioni di Nettuno è stato visto passare davanti alla sua stella, riducendo temporaneamente la forza della sua luce che ci raggiunge. Questo “metodo di transito” è un modo comune per identificare i pianeti, specialmente quelli le cui orbite sono strette attorno alla stella. I pianeti che orbitano attorno alla loro stella a una distanza relativamente ravvicinata hanno maggiori probabilità di altri di trovarsi tra la luce della stella e un osservatore terrestre. Siamo quindi in grado di vedere i pianeti distanti: essi stessi sono invisibili per noi, ma vediamo un punto di oscuramento della stella stessa, in qualche modo simile a un'eclissi solare osservata dalla Terra.

Un altro importante vantaggio dei pianeti di tipo Tygo è che la loro vicinanza a una stella attiva consente potenzialmente alla vita di esistere su di essi. Diciamo quindi che il pianeta si trova nella “zona abitabile”, cioè nella regione le cui condizioni sarebbero simili a quelle della Terra, e che si trova alla distanza adeguata dalla stella affinché l’acqua liquida rimanga in superficie.

L’anno orbitale di un esopianeta scoperto (cioè un pianeta al di fuori del nostro sistema solare) è di 272 giorni, che è leggermente più breve di un anno terrestre. L'intero arrangiamento è interessante per diversi motivi.

La stella attorno alla quale orbita il pianeta è la stella più luminosa in cui è stato scoperto finora un pianeta. Inoltre, i ricercatori sospettano l'esistenza di un altro pianeta in orbita molto vicino alla stella, e l'anno orbitale dura solo 34 giorni. Ma la cosa più interessante è che c'è un'altra stella che orbita attorno alla stella.

Questi tipi di sistemi stellari con pianeti identificati sono molto rari e quindi preziosi per gli scienziati che possono arricchire la propria conoscenza di fenomeni tipici come la formazione dei pianeti osservando fenomeni insoliti.

Il pianeta appena scoperto ha il suo nome ufficiale: TOI 4633 c, ma gli scienziati hanno deciso di chiamarlo Percival (in polacco: Parsifal), in onore di uno dei cavalieri della Tavola Rotonda (o, come alcuni preferiscono, di uno degli eroi di Harry). romanzo di Potter). La stella è stata identificata per la prima volta da scienziati cittadini che hanno esaminato i dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Planet Hunters, basato su TESS, consente a chiunque abbia un computer con una connessione Internet di cercare pianeti da scoprire. La scoperta e i dati elaborati sono stati presentati in un articolo scientifico pubblicato il 30 aprile (2023) su “The Astrophysical Journal”.

Gli scienziati cittadini non sono ricercatori professionisti, ma piuttosto persone che dedicano il loro tempo libero alla partecipazione a progetti scientifici a loro aperti, aiutando così i ricercatori istituzionali a vagliare grandi insiemi di dati e, di volta in volta, a fare loro stessi delle scoperte. Ad oggi hanno partecipato al progetto Planet Hunters più di 43.000 volontari provenienti da 90 paesi diversi. Insieme hanno scoperto e catalogato 25 milioni di oggetti. Questa volta, il fortunato scopritore è il danese Simon Bentzen, che lavora per Planet Hunters dal 2018. Oltre a lui, altre 14 persone hanno taggato lo stesso pianeta, spingendo Nora Eisner e il suo team di astronomi del Centro di astrofisica computazionale del Flatiron Institute a a… New York per intraprendere le azioni necessarie. Le prime osservazioni hanno permesso agli scienziati di scoprire il secondo pianeta. Tuttavia, solo dopo un'attenta osservazione gli scienziati si resero conto che quella che pensavano fosse una singola stella era in realtà un sistema di due stelle orbitanti l'una attorno all'altra.

Padania: Nora L. Eisner et al., Cacciatori di pianeti TESS. V. Un sistema planetario attorno a una stella binaria, incluso un giovane Nettuno nella zona abitabile, The Astronomical Journal (2024). doi: 10.3847/1538-3881/ad1d5c

Anticipazione del progetto Planet Hunters: https://www.zooniverse.org/projects/nora-dot-eisner/planet-hunters-tess

Preparato sulla base dell'articolo Gli scienziati cittadini aiutano a scoprire un esopianeta da record in un sistema stellare binario Pubblicato su Phys.org