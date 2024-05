L’Istituto di Relazioni Internazionali UMCS invita studenti, dottorandi e personale ad un incontro dal titolo “Entertainment Media and Politics”, al quale parteciperanno ospiti stranieri dagli USA: il Prof. Stephen J. Farnsworth e il prof. Philip Hubble (biografia sotto). Durante le loro presentazioni, i relatori discuteranno questioni come il rapporto tra politica, intrattenimento, media, giochi per computer, ecc.

Tempi di consegna: 23 maggio (giovedì), 13:00

posto: Aula A.1.08, Facoltà di scienze politiche e giornalismo, Università Maria Curie Sklodowska (ul. Wiedza 45, Lublino)

Contatto riguardo l’incontro: jakub.wolyniec@umcs.pl

L’incontro è co-organizzato dall’American Corner Center for Education and Business (UMCS).

Biografia dei relatori:

Il professor Stephen J. Farnsworth

Direttore del Centro per la Leadership e gli Studi sui Media

Università di Mary Washington

Stephen Farnsworth è professore di scienze politiche, direttore del Center for Leadership and Media Studies dell’università e coautore di un nuovo libro, Late Night in Washington: Political Humor and the American Presidency, recentemente pubblicato da Routledge. Ad oggi è autore o coautore di nove libri sulla presidenza, i media e la disinformazione. Stephen ha lavorato per dieci anni come giornalista di un quotidiano prima di diventare professore e ha tenuto numerose conferenze sui media, sulla presidenza e sulle elezioni al pubblico americano e internazionale. Inoltre, ha guidato programmi di formazione per giornalisti finanziati dal governo nelle Filippine, Ucraina, Georgia, Azerbaigian, Lituania, Lettonia, Armenia ed Estonia. Stephen è un borsista americano Fulbright e attualmente insegna comunicazioni presidenziali statunitensi presso il Centro per gli studi americani dell’Università di Varsavia.

Il professor Filippo Hubble

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giustizia Penale

Università dell’Alabama del Sud

Philip Hubble è professore e presidente del Dipartimento di scienze politiche e giustizia penale presso l’Università dell’Alabama del Sud e, durante il suo anno sabbatico 2023-2024, è stato Fulbright Distinguished Scholar statunitense e professore universitario nominato presso l’Università Maria Curie Sklodowska. Il professor Hubble ha pubblicato ricerche su comunicazione politica e opinione pubblica, scienze sociali computazionali, metodi di ricerca e altri settori. I suoi progetti attuali includono la relazione tra consumo dei media e credenze cospirazioniste e l’esplorazione dell’immaginario politico nei giochi digitali.

Fonte: Facoltà di scienze politiche e giornalismo, Università Maria Curie Sklodowska