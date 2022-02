Cosa significa l’accordo ESPN da 90 milioni di dollari di Troy Aikman per McVay, Michaels e Buck

dopo La trasmissione sismica di Troy Aikman è stata spostata da Fox a ESPNI tremori provenienti dai margini della NFL dovrebbero riverberare su alcuni dei più grandi nomi dello sport di sempre.

di Shawn McVeigh Possibile uscita dall’allenamento Per le sedie musicali dei potenziali giocatori, tra cui le leggendarie emittenti Al Michaels e Joe Buck, la free agency NFL TV potrebbe diventare ancora più disordinata.

Dopo l’accordo quinquennale di Aikman nella fascia di $ 90 milioni e un cambio con ESPN, McVeigh, un allenatore di 36 anni con un nuovo Super Bowl nelle sue condizioni, potrebbe affrontare una decisione molto confusa.

Era amazon Sto cercando di concludere un accordo con Michaels Per farlo giocare separatamente quando l’esclusivo Thursday Night Football inizierà il prossimo autunno, è rimasto bloccato sulla linea di 1 yard, mentre Michaels aspettava di vedere chi Amazon avrebbe portato come partner.

Dopo che Cris Collinsworth ha accettato un accordo da 12,5 milioni di dollari all’anno per collaborare con Mike Tirico nella prossima versione della NBC di “Sunday Night Football”, Collinsworth è stato cancellato giovedì con Michaels.

Amazon ha tenuto colloqui con l’attuale GM di 49ers ed ex analista televisivo John Lynch, secondo fonti, ma non ha portato a un accordo.

Amazon è stato a breve distanza dalla firma di Aikman nelle ultime settimane, ma non è stato in grado di chiudere, consentendo a ESPN di balzare su Aikman e rubarlo superando lo stipendio medio annuo di Tony Romo e il contratto decennale da 180 milioni di dollari della CBS.

Sebbene Michaels sia riluttante a entrare in un nuovo analista, ha una relazione con McVeigh, poiché vivono vicini l’uno all’altro a Los Angeles e vanno persino a cena fuori agli eventi. McVay ha un tale potere da star che Michaels potrebbe finalmente essere tentato di iscriversi ad Amazon.

Troy Aikman ottiene quasi $ 90 milioni da ESPN per unirsi a “Monday Night Football”. Getty Images

Tuttavia, McVeigh, che ha guadagnato $ 8,5 milioni come allenatore di Rams, potrebbe scegliere di rimanere in disparte e sicuramente potrebbe usare gli interessi di Amazon o Fox come leva. Le sue parole e le azioni degli arieti probabilmente lo renderanno destinato a smettere di allenare nei prossimi anni.

Ha detto che non vuole essere un giocatore della NFL, vuole stare con la sua famiglia, mentre i Rams vincitori stanno ora ipotecando il loro futuro per il loro titolo.

Ovviamente, McVay sarà in grado di ottenere un lavoro in TV ogni volta che è lontano dall’allenamento, ma queste reti pagano solo i migliori analisti di giochi che hanno questi accordi a otto cifre all’anno.

Sean McVeigh ha vinto il Super Bowl 2022 con i Rams. AP

Se McVay aspetta, le sedie di analista di giochi n. 1 di ESPN, CBS, Fox e Amazon potrebbero riempirsi. Ci saranno sempre sette cifre per lui, ma questo potrebbe essere il momento se vuole davvero i $ 15 milioni più i fine settimana.

Nel frattempo, Buck è in cima alla lista di ESPN per accoppiarsi con Aikman, secondo fonti. I due erano stati alla Fox per più di due decenni.

Buck ha un altro anno di contratto con la Fox e non vuole perderlo, soprattutto con due Super Bowl nei prossimi tre anni. Nonostante i colloqui finanziari, e anche se Fox sta pagando molto Buck – $ 11 milioni all’anno per essere il miglior giocatore della NFL e della MLB – ESPN potrebbe provare a portare Fox fuori dall’acqua.

ESPN vuole coinvolgere Joe Buck per stare con Troy Aikman. Getty Images

Sebbene Fox non debba dare a Buck il permesso di parlare con ESPN, Fox potrebbe scegliere di farlo perché sarebbe un povero emittente, il che potrebbe causare una situazione insostenibile in un anno del Super Bowl.

ESPN dovrebbe vedere prima se può ottenere un dollaro. altrimenti, Probabilmente rivolgerà la sua attenzione a MichaelsSecondo le fonti. ESPN sapeva che Michaels voleva lavorare con Aikman e sentiva di aver bisogno di ingaggiare l’analista giusto per considerare davvero di inseguire Michaels.





ESPN ha fatto proprio questo. Per Michaels, sarebbe una trama che risale alle sue radici “Monday Night Football”.

D’altra parte, Amazon ha già registrato il prodotto preferito di Michaels, Fred Godeli della NBC, che consentirà a Michaels di infilarsi facilmente lì, se ha un analista a cui piace.

Dopo la partenza di Aikman, Fox farà del suo meglio per mantenere Buck, ma ama la sua profondità. A giocare separatamente ci sono i giocatori esordienti Kevin Burckhardt, Adam Amin e Joe Davis. L’anno scorso ha portato l’analista di gioco n. 2 Greg Olsen con l’idea che un giorno potrebbe essere il n. 1. Quel giorno potrebbe essere alle porte, anche se l’accordo non è ancora finalizzato.

ESPN può correre una gara ad Al Michaels se l’accordo con Amazon non va a buon fine. Getty Images

Fox indagherà su McVeigh e di certo non può essere esclusa. Fonti hanno detto che la società ha già parlato con Sean Payton di un lavoro in studio. Sia Fox che Amazon ammirano ancora il potenziale di Drew Brees della NBC, nonostante i suoi scarsi playoff. Tom Brady riceverà chiamate da Amazon e Fox.

Oltre alle sue capacità di mix and match, Fox ha Joss Johnson e Jewel Clatt come prima squadra del college.

Con ogni probabilità, Buck avrà la possibilità di rimanere alla Fox o andare a ESPN. Per divertimento, diciamo che Buck si unisce ad Aikman in ESPN.

Improvvisamente Fox avrà la possibilità di giocare e Burkhart, 47 anni, sarà probabilmente pronto per il ruolo. Nonostante questo, Fox ha due dei prossimi tre Super Bowls – e Michaels ne ha già chiamati 12.