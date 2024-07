Una fine anticipata! Ecco le coppie dei quarti di finale di Euro 2024. Cosa colpisce

Aggiungi un commento

Nella fase a ottavi di finale, Georgia (1:4 contro la Spagna), Danimarca (0:2 contro la Germania), Slovenia (0:0 e 0:3 ai rigori contro il Portogallo) e Belgio (0:1 ai rigori). sanzioni). Sono già stati eliminati da Euro 2024 con Francia), Romania (0:3 con l’Olanda), Slovacchia (1:2 con l’Inghilterra dopo i tempi supplementari), Italia (0:2 con la Svizzera) e Austria (1:2 con la Turchia). . .

Due sorprese negli ottavi di finale di Euro 2024… l’eliminazione di Italia e Austria!

Abbiamo assistito a due sorprese. Tra tutte le coppie, gli italiani erano i favoriti contro gli svizzeri. La squadra di Murat Yakin si è rivelata molto migliore ed è meritatamente avanzata ai quarti di finale nella parte più bassa e teoricamente più semplice della classifica. Inoltre, gli austriaci, che hanno vinto il “gruppo della morte” contro Paesi Bassi, Francia e Polonia, si sono rivelati inaspettatamente peggiori dei turchi. Al 95′, il portiere turco Mert Gunuk respinge brillantemente il tiro di Christoph Baumgartner, che avrebbe portato ai tempi supplementari!

Slovacchia e Slovenia si sono avvicinate emozionate. Gli slovacchi erano in vantaggio sull’Inghilterra fino al 95 ‘, ma poi Jude Bellingham ha segnato un gol su rigore e all’inizio dei tempi supplementari Harry Kane ha regalato la vittoria agli inglesi.

Tuttavia, la Slovenia ha eseguito i calci di rigore contro il Portogallo (prima Benjamin Sisco aveva avuto due occasioni per vincere la partita ai supplementari, anche se bisogna ricordare anche il rigore sbagliato di Cristiano Ronaldo), ma lì Diogo Costa ha parato tutti i tentativi sloveni .

Il primo quarto di finale ed era già un grande successo. I padroni di casa di Euro 2024 in azione

La prima semifinalista verrà annunciata dopo la partita Spagna-Germania, che si disputerà venerdì alle 18 a Stoccarda. La prestazione delle squadre formate da Luis de la Fuente e Julian Nagelsmann è stata la più interessante del Campionato Europeo di quest’anno, con la Spagna che ha vinto tutte e quattro le partite (3-0 contro la Croazia, 1-0 contro l’Italia, 1-0 contro l’Albania e 4- 1 contro la Georgia, mentre la Germania ha vinto 5-1 con la Scozia, 2-0 con l’Ungheria, 2-0 con la Danimarca e ha pareggiato 1-1 nel girone con la Svizzera – e questa partita potrebbe essere considerata come una finale prematura.

Soprattutto perché gli altri soliti candidati all’oro hanno avuto finora una prestazione molto deludente a Euro 2024 e finora stanno affrontando molti problemi.

La vincente di Spagna-Germania incontrerà il suo avversario in semifinale poche ore dopo. Alle 21:00 Portogallo e Francia si affronteranno ad Amburgo. Entrambe le squadre non sono così impressionanti finora. Negli ottavi di finale contro la Slovenia i portoghesi hanno faticato sorprendentemente a lungo e hanno vinto solo ai calci di rigore. Ma sorprendentemente, i francesi sono stati eliminati solo dal secondo posto nel girone (1-0 con l’Austria, 0-0 con l’Olanda, 1-1 con la Polonia), e negli ottavi di finale hanno battuto il Belgio dopo una prestazione incolore e Autogol di Jan Vertonghen all’85’ Finora i francesi non hanno segnato nemmeno un canestro su azione: due dei loro gol erano autogol e uno su rigore (Kylian Mbappe contro Polonia).

Il fondo della scala sembra più facile

Nella seconda parte della classifica ci sono due sorprese, ovvero Svizzera e Turchia, oltre alla scarsa performance dell’Inghilterra e della mediocre Olanda.

Sabato alle 18:00 a Dusseldorf l’Inghilterra affronterà la Svizzera. Sulla carta l’Inghilterra è favorita, ma dire che non è impressionante è non dire nulla. A Euro 2024 ha battuto la Serbia 1-0, ha pareggiato 1-1 con la Danimarca e 0-0 con la Slovenia, e negli ottavi di finale si è salvata all’ultimo minuto nella partita contro la Slovacchia.

Ma la Svizzera, dopo aver vinto il girone all’ultimo minuto (subendo un gol contro la Germania per 1-1 ai supplementari, e precedentemente battendo l’Ungheria 3-1 e pareggiando con la Scozia 1-1), ha sconfitto l’Italia 2-0 nell’1/1. 8 finali. Ma ciò che è stato ancora più impressionante è stato il modo in cui lo hanno fatto: nessuno poteva dubitare che una squadra molto migliore fosse riuscita a farcela.

Nella coppia teoricamente più debole dei quarti di finale, l’Olanda affronterà la Turchia (sabato, 21, Berlino). Dopo aver battuto la Polonia 2-1, gli olandesi hanno pareggiato con la Francia 0-0 e hanno perso 2-3 contro l’Austria, uscendo dal girone al terzo posto. Ma negli ottavi di finale di martedì, la squadra di Ronald Koeman ha battuto la Romania 3-0 ed è passata con sicurezza ai quarti di finale.

Lì avrebbero potuto affrontare l’Austria, contro la quale avevano già perso una volta, ma gli austriaci, che avrebbero dovuto essere il cavallo oscuro del torneo, hanno perso inaspettatamente 1-2 contro la Turchia. In precedenza i turchi avevano battuto la Georgia 3-1, perso contro il Portogallo 0-3 e battuto la Repubblica ceca 2-1.

La prima semifinale si svolgerà martedì 9 luglio alle ore 21:00 a Monaco. Il secondo finalista verrà annunciato il giorno dopo la partita, che si è svolta a Dortmund. La finale si svolgerà domenica 14 giugno alle 21 a Berlino.

