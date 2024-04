Un altro successo per Linette a Charleston. Che concorso, spettacolo

Per le gare per singoli in poi Credito Uno Charleston Open 2024 Sono arrivate due donne polacche – Magdalena Frisch e Magda Lynette Mentre la prima donna purtroppo ha dato l'addio al torneo dopo un solo incontro (Perdere contro Sloane Stephens), la seconda giocatrice menzionata ha finora ottenuto due vittorie – contro Petra Martic e Diana Jastremska.