iOS 17.5 è in arrivo. Sappiamo cosa porterà

Apple sta lavorando al prossimo aggiornamento di iOS 17, entrato nella fase di beta testing. Le nuove funzionalità includono la possibilità di scaricare app direttamente dai siti Web dei loro creatori, ma solo i residenti europei ne trarranno vantaggio.

La Apple Developers Conference di quest’anno inizierà il 10 giugno. Conferenza mondiale degli sviluppatori 2024. Tra i nuovi prodotti che verranno presentati durante questo evento ci sono: iOS18che apparirà per la prima volta nella versione finale autunnoinsieme a iPhone Ami Z Siri 16. Tuttavia, prima di poter ottenere una nuova versione del software per gli smartphone del colosso di Cupertino, questa verrà rilasciata Aggiornamento del sistema in iOS 17.5.

Una nuova missione per l’Unione Europea

iOS 17.5 includerà una nuova funzionalità progettata per i residenti nell'UE. Ne avranno la possibilità Installa le app scaricate direttamente dal sito Web dello sviluppatore sul proprio iPhone. La legge applicabile dell’Unione Europea è responsabile della sua attuazione Lavorare nei mercati digitali.

La distribuzione Web, disponibile con un aggiornamento software entro questa primavera, consentirà agli sviluppatori autorizzati di distribuire le proprie app iOS agli utenti dell'UE direttamente da un sito Web di proprietà dello sviluppatore. Apple fornirà agli sviluppatori certificati l'accesso alle interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che semplificano la distribuzione delle proprie app da Internet, l'integrazione con le funzionalità del sistema, il backup e il ripristino delle app degli utenti e altro ancora.

– Apple ha annunciato

Altre nuove funzionalità in iOS 17.5 Beta

La novità sopra descritta, ovviamente, non è l'unica. Anche Apple è cambiata Aspetto del widget podcast, che ha acquisito un nuovo colore dinamico. Cambia a seconda di ciò che ascoltiamo.

Un'altra nuova funzionalità menzionata dal sito 9To5MacSarà consentito Disattiva le estensioni di tracciamento indesiderate, come AirTag o apparecchiature di altri produttori. Questa funzionalità non è ancora disponibile.

iOS 17.5 – quando e per chi?

Non conosciamo la data esatta dell'aggiornamento iOS 17.5. Tuttavia, considerato da quanto tempo Apple sta lavorando su importanti aggiornamenti, è possibile aspettarsi una nuova versione '17'. Nel maggio di quest'anno. L'ultima versione sarà disponibile per i phone, iPhoneXS IO iPhone XS Maxpresentato per la prima volta nel 2018, così come tutti i modelli più recenti.

