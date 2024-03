Corea del Sud. Il governo prevede una sospensione di massa delle licenze dei medici

La protesta dei medici in Corea del Sud, durata un mese, si sta rafforzando e potrebbe causare ulteriori conseguenze. Il governo di Seoul ha avviato misure per sospendere le licenze mediche di migliaia di medici in sciopero. Il motivo è il timore che la protesta possa avere un impatto negativo sulla qualità dei servizi sanitari.

Quasi colpisce 12mila medici da 100 ospedali clinici In Corea del Sud, si prevedeva che ciò avrebbe portato alla cancellazione di molti interventi chirurgici, all’allungamento dei tempi di attesa per gli appuntamenti e al ritardo delle cure per i pazienti. con Il problema della disponibilità delle cure mediche Anche i pazienti che cercano aiuto d’emergenza soffrono.

Il Ministero della Sanità con sede a Seul ha annunciato che sono state varate misure per prevenire ciò Sospensione o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione medica Opposizione al ritorno al sistema del lavoro. Le conseguenze riguarderanno fino a 4.900 medici.

Corea del Sud. Migliaia di medici potrebbero perdere la licenza per esercitare la professione

Il Ministero della Salute ha inoltre inviato avvisi amministrativi riguardanti possibili sanzioni per i medici in sciopero. Se scelgono di non tornare al lavoro, potrebbero essere a dir poco a rischio Sospensione per tre mesiCiò potrebbe comportare un ritardo nell'ottenimento dello stesso Ulteriori competenze professionali, Necessario, ad esempio, per ottenere una specialità.

Si dice che la ragione per imporre le sanzioni sia la grande paura Ridurre la qualità dei servizi medici E la potenziale minaccia per la vita delle persone negli ospedali a causa della carenza di personale. A causa della carenza di personale la scorsa settimana, il governo sudcoreano Consentire agli infermieri di svolgere alcuni dei loro compiti medico.

Possibili conseguenze delle proteste dei medici in Corea del Sud

I medici tirocinanti coreani sono scesi in piazza a febbraio Rifiutarsi di fare il lavoro A causa del piano del governo di aumentare radicalmente il numero di medici a tempo pieno per risolvere il problema della carenza di personale nelle zone rurali. Secondo questo annuncio, questa sarà anche una risposta alla crescente domanda di servizi medici Rapido invecchiamento della società Corea del Sud.

I medici dicono che ci sono più laureati in medicina Minaccerà la qualità dei servizi in questo settore. Chiedono al governo di migliorare i salari e le condizioni di lavoro degli attuali operatori sanitari. Il governo di Seoul insiste di rimanere aperto a questo Dialogo con la comunità medica Verranno prese in considerazione le “condizioni e la tutela dei medici tirocinanti in caso di ritorno al lavoro” alla data specificata.

