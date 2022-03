Che emozione nella finale della Krell Cup! Gol decisivo ai tempi di Pekka Nuno

w il primo La partita è stata giocata lo stadio Il Rayo Vallecano è caduto 2:1 contro il Betis. Rayo ha dovuto compensare le perdite in cambio. Hai fallito nel primo tempo. Si è concluso con un pareggio a reti inviolate.

Guarda il video

I giocatori sono dietro la ribellione della Federcalcio polacca. Sappiamo chi è stato l’iniziatore

Media: un altro colpo al Real Madrid. La star della band potrebbe non essere accesa nella hit LM

La seconda parte della partita, e il finale stesso, hanno compensato il mancato gol nei primi 45 minuti. All’80 ° minuto, l’arbitro ha assegnato al Rayo un calcio di punizione da una distanza di 25 metri davanti alla porta del Betis. più basso per strada Pepe, che con un superbo destro di destro, sfiora il tiro in porta, è custodito da Claudio Bravo.

Questo risultato significava tempi supplementari e i fan di entrambe le squadre si stavano preparando per questo. Comunque, questo non è successo. Ai tempi supplementari, Borja Iglesias ha segnato un gol per il Betis al 92 ‘, che ha impressionato i tifosi. Siviglia in estasi. Questo obiettivo ha dato al Betis una promozione alla finale di Copa del Rey. L’incontro continuò per altri cinque minuti, ma Ryo non riuscì più a rispondere.

Il Barcellona ha avuto l’idea di portare Haaland. Anche Xavi è coinvolto

Lo ricordo nella seconda semifinale Valenzano Si è rivelato migliore dell’Athletic Bilbao (1:0 e 1:1). La finale si giocherà il 23 aprile.