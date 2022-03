Potrebbe essere stata un’esplosione di kilonio. “Per la prima volta cerchiamo qualcosa di nuovo e insolito”

Gli astronomi dell’American University at Northwestern pensano di aver notato un bagliore dopo uno straordinario evento spaziale noto come kilonew. I raggi X hanno aiutato.

Kelowna (. kilonova ) formato dalla collisione di due stelle di neutroni estremamente dense, i resti di stelle che furono distrutte dalle esplosioni di supernova. Gli astronomi ritengono di essere stati in grado di individuare un’aurora nei raggi X dopo questo evento, che è stato soprannominato GW170817.

Il team di ricerca suggerisce che quando i detriti si sono sparpagliati dopo l’impatto, lo shock risultante, come un boom sonico, ha riscaldato il materiale circostante. Ciò ha portato alla produzione di raggi X.

Un effetto simile potrebbe anche essere causato dalla caduta di materiale verso il buco nero a causa della fusione di stelle di neutroni, quindi gli astronomi avvertono che la scoperta è incerta. In ogni caso, sarà la prima scoperta del genere nota alla scienza.

“Siamo entrati in un territorio inesplorato studiando gli effetti delle fusioni di stelle di neutroni”, ha detto Abrajita Hajela, una studentessa di astrofisica alla Northwestern University. – Per la prima volta stiamo cercando qualcosa di nuovo e sconosciuto. Questo ci dà l’opportunità di studiare e comprendere nuovi processi fisici che non sono stati osservati prima, ha aggiunto.