Black Ops 6 si avvicina. Activision rivela ufficialmente il titolo del gioco [Aktualizacja]

È iniziata la campagna marketing ufficiale, che culminerà con la presentazione di Call of Duty: Black Ops 6. Activision ha pubblicato un sito e invita i giocatori a divertirsi.

Alla fine dell’anno assisteremo alla première di una nuova parte di Call of Duty, e ci sono molte indicazioni che Microsoft non deluderà in termini di promozione e si concentrerà su una campagna pubblicitaria molto intensa per lo sparatutto. Ieri abbiamo riportato uno speciale subreddit, il primo teaser e la copertina della produzione.

I creatori fanno un ulteriore passo avanti e continuano la loro campagna di marketing, rendendo l’atmosfera ancora più calda. L’azienda ha risposto alle voci di giocatori che non credevano che il progetto #TheTruthLies fosse legato al nuovo gioco Call of Duty pubblicando altro materiale e un poster speciale: il materiale era già per le strade di New York.

I poster ufficiali di Call of Duty #BlackOps6 “The Truth Lies” sono stati avvistati a New York City.

Nei prossimi giorni è probabile che l’evento venga spostato nell’arena di Call of Duty: Warzone 2, dopotutto negli anni precedenti potevamo contare su uno schema di funzionamento simile: gli sviluppatori hanno pubblicato online alcuni teaser per lanciare l’evento successivo. Sui server sparatutto gratuiti.

L’introduzione di Call of Duty: Black Ops 6 è prevista dopo l’Xbox Games Showcase 2024 di quest’anno. Microsoft ha attualmente pubblicato un teaser per il display aggiuntivo, ma non è un segreto che vedremo il nuovo Call of Duty durante l’evento. Secondo le indiscrezioni, il gioco apparirà per la prima volta su Xbox Game Pass.

Nuovi materiali che promuovono il prossimo gioco Call of Duty sono emersi online, poiché abbiamo potuto vedere ufficialmente il titolo sparatutto: Call of Duty Black Ops 6 farà il suo debutto quest’anno.

Ultime notizie: il logo di Call of Duty: Black Ops 6 è trapelato negli annunci sui giornali.

Un’ulteriore immagine del giornale creata da Activision menziona “The Truth Lies” e rivela il logo di Black Ops 6.