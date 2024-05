Una registrazione è apparsa in Israele. Mostra donne rapite da Hamas

Il governo di Benjamin Netanyahu ha visto la pubblicazione del video di diversi minuti sui media locali e stranieri come un’opportunità per aumentare il sostegno alle sue azioni. Come ha scritto la Reuters, Hamas ha difeso il comportamento dei combattenti apparsi nel video, descrivendolo come un tentativo di manipolare l’opinione pubblica.

Filmati di ostaggi da Israele. Il governo di Netanyahu risponde

Le seguenti persone hanno parlato della registrazione: Il portavoce del governo israeliano David Mincer – Queste ragazze sono ancora prigioniere di Hamas. Per favore, non distogliere lo sguardo. Guarda il video. Ha detto, secondo quanto riportato da Reuters, “Sostenere Israele nel riportare il nostro popolo in patria”.

Il filmato mostra giovani donne sconvolte, alcune coperte di sangue, legate e intrappolate nelle auto. “Ho amici in Palestina”, ha detto una delle reclute. Il video risale al 7 ottobre dello scorso anno. Il momento in cui Hamas ha attaccato Israele. È stato notato che il film è stato sottoposto a censura e le scene più pericolose non sono state mostrate.

Le cinque donne soldato menzionate nella registrazione sono ancora prigioniere

La registrazione proviene dalla telecamera di un combattente di Hamas. – Siete cani! Vi ho investiti, cani! – Può essere ascoltato nella registrazione. Le donne soldato sono state rapite dalla base di Nahal Oz, nel sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Pubblicando la registrazione, l’Hostage Families Forum tenta di fare pressione sul primo ministro israeliano affinché riprenda i negoziati di pace con Hamas.

Cinque dei sette ostaggi apparsi nel video sono ancora nelle mani di Hamas. L’esercito israeliano ha riconquistato il soldato Uri Magedish in ottobre. Noa Marciano è stata uccisa e il suo corpo è stato riportato in Israele a novembre.

Lo sostiene Israele nell’attacco compiuto da Hamas nell’ottobre dello scorso anno. Morirono 1,2mila persone, più di 250 furono fatte prigioniere. Come ha scritto Reuters, in risposta, Israele ha lanciato un’offensiva volta a eliminare i terroristi di Hamas, nella quale sono state uccise più di 35.000 persone, secondo le autorità sanitarie della Striscia di Gaza. Palestinesi.