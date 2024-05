Rapporto del Consiglio di Amministrazione di TVN SA sulle attività del Consiglio Nazionale della Radiodiffusione

“La struttura proprietaria di TVN Warner Bros. Discovery non solleva alcun dubbio. Ciò è confermato dalle decisioni dei tribunali, da numerosi pareri legali e dalle decisioni del National Broadcasting Council sulla concessione di licenze per i canali del nostro gruppo”, si legge nella nota.

Il National Broadcasting Council deve ancora prendere una decisione sull’estensione della licenza di TVN Style Channel, il più grande canale televisivo femminile del paese, nonostante sia stata presentata un’apposita domanda entro luglio 2023. Nella riunione del consiglio del 22 maggio 2024, il voto per concedere a TVN SA una licenza per i prossimi 10 anni per trasmettere lo spettacolo TVN Style è rimasto irrisolto.