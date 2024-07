Una scoperta emozionante nello spazio. È ora di cambiare i libri di testo

Un gruppo di scienziati cinesi afferma che la nostra attuale conoscenza della Via Lattea è sbagliata sotto molti aspetti.

Potrebbe sembrare che sappiamo già molto sulla Via Lattea, ma un gruppo di astronomi cinesi afferma che molte delle opinioni attuali sono sbagliate. Utilizzando le indicazioni dell’APOGEE Survey of Infrared Stellar Spectra, i ricercatori hanno scoperto che la nostra galassia è più grande di quanto si pensasse in precedenza.

Studio pubblicato sulla rivista Astronomia naturale Dimostra che ce ne sono 250.000 nella nostra galassia. Giganti Rossi, che però è distribuito in modo molto disomogeneo. Ciò porta alla conclusione che la massa della galassia è inferiore al previsto, ma la quantità di materia oscura è in aumento.

Gli esperti sottolineano che la storia dell’evoluzione della Via Lattea è probabilmente simile alla storia delle galassie precedenti, anche se sono molto più piccole. Infine, è il momento dei numeri specifici.

Secondo gli attuali libri di testo, il diametro della Via Lattea è di circa 100mila anni luce, ma nuove osservazioni, secondo gli scienziati, smentiscono questa opinione. Si assume che la galassia abbia il doppio del raggio effettivo, chiamato anche raggio semiluminoso, cioè il raggio che definisce la regione interna della galassia da cui proviene metà della sua luminosità.

Secondo gli scienziati, le nuove tecnologie consentono una migliore comprensione della struttura della Via Lattea, anche se non è stato ancora creato un quadro completo della nostra galassia.

Fonte immagine: nidnaba / shutterstock

Fonte del testo: Newsweek, ed. re