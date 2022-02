Battlefield 2042 tira l’aspetto della Russia alla luce dell’attualità

Skin “Grin Reaper” tirata immagine dello schermo : Campo di battaglia 2042

la settimana scorsa Campo di battaglia 2042 Gli sviluppatori di DICE hanno prima introdotto, e poi realizzato, un look in edizione limitata con un sorridente elicottero d’attacco per la fazione russa del gioco, e hanno deciso che non era il momento migliore per dare ai giocatori tali ricompense.

ormai da un po’, Lo sparatutto online assediato Offre ricompense speciali ai giocatori che possono completare determinate sfide settimanali, a volte con il pretesto di abbigliamento specializzato e talvolta con skin per armi e veicoli. La skin in questione, chiamata ‘Grin Reaper’, è apparsa la scorsa settimana con un sorriso aggressivo basato sulla famosa tradizione dell’arte aeronautica del ‘dente di squalo’. Risale alla prima guerra mondiale. È stato quindi lanciato, poiché gli eventi in Ucraina si sono rapidamente deteriorati e rapidamente ritirato:

È stata la mossa giusta da parte degli sviluppatori di DICE per chiunque guardasse questa skin isolatamente, ma crea anche uno strano precedente in cui questo particolare oggetto è stato visto come di cattivo gusto, ma il resto del gioco stesso, che presenta caratteristiche aggressive La Russia nel prossimo futuro come una delle due fazioni Solo i giocatori hanno una probabilità del 50/50 di essere assegnati automaticamente prima di ogni partita, il che è positivo.

La pelle rimossa non viene sostituita; Chiunque giochi vedrà uno spazio vuoto sullo schermo in cui normalmente saranno i progressi del giocatore verso l’attuale ricompensa settimanale. DICE afferma che le “missioni settimanali torneranno” entro questa settimana e non ha escluso una replica di questo look Dopo.

Questa è la terza volta in qualche modo Campo di battaglia 2042 Le skin sono in cima alle notizie da quando il gioco è stato lanciato. In primo luogo C’era un’apparizione che si riferiva direttamente all’annessione da parte della Russia di parti dell’Ucraina nel 2014, in particolare dei “piccoli uomini verdi”.unità anonime delle forze speciali russe che “permisero a Vladimir Putin di affermare succintamente che si trattava in realtà di ribelli interni, e come tale non era un’annessione aperta e palese di terre straniere”.

Poi a Natale alcuni I giocatori sono indignati dal fatto che la pelle di Holiday mostri Babbo Natale con in mano un fucile d’assalto, poi gli altri giocatori sono indignati dal fatto che Dais afferri la pelle dopo un contraccolpo. Era tutto molto triste.