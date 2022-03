L’Apple M1 Ultra è circa tre volte più grande di un processore AMD Ryzen. Cos’altro rivelano i test del nuovo processore Mac Studio?

Dopo la recente premiere del computer Apple Mac Studio, le emozioni non si sono ancora placate. Tutto perché il divieto di pubblicare test e osservazioni su questo dispositivo è stato revocato e le conclusioni si sono rivelate molto sorprendenti. Di recente vi abbiamo detto che, contrariamente agli annunci del produttore, l’M1 Ultra non può competere con le schede grafiche desktop più efficienti. I seguenti articoli che descrivono in dettaglio Mac Studio e il suo processore fanno luce anche su altri aspetti. I seguenti risultati dei benchmark e del confronto con altri componenti sono una cosa: le più interessanti sono le immagini del chip M1 Ultra stesso, che sembra molto impressionante rispetto ai normali chip desktop.

È stato sottolineato che è meglio non fidarsi completamente delle promesse di Apple. Nonostante il suo enorme potenziale, l’M1 Ultra non può competere con i processori Intel Core i9-12900K o AMD Ryzen 9 5950X.

Solo uno smontaggio completo del PC Mac Studio ci fa capire quanto sia potente l’M1 Ultra. Come puoi vedere sopra, questo processore è circa tre volte più grande di un buon AMD Ryzen per la piattaforma AM4. Il chip rosso funge invece da sola CPU, mentre il colosso di Cupertino è il sistema MCM (Multi-Chip-Module) composto da due unità Apple M1 Max a 10 core (connesse tra loro tramite tecnologia UltraFusion). Grafica a 64 core e 128 GB di memoria unificata e l’intero pacchetto I/O. Tutti contengono 114 miliardi di transistor. Sfortunatamente, non possiamo vedere tutti questi elementi perché sono nascosti sotto un enorme dissipatore di calore.

In rete sono comparsi altri risultati per le prestazioni del sistema M1 Ultra. Questo potente SoC di Apple, nonostante la pubblicità rumorosa, ancora una volta non è stato in grado di dimostrare la sua superiorità rispetto alle soluzioni concorrenti. Come puoi vedere di seguito, l’M1 Ultra alla fine non eguaglierà i processori Intel Core i9-12900K o AMD Ryzen 9 5950X, anche se vale la pena apprezzarne le capacità (vedi i grafici sotto per i dettagli). Quindi è stato sottolineato che è meglio non fidarsi completamente delle promesse di Apple. Nei materiali di marketing del chip M1 Ultra, potremmo aver letto dei risultati ottenuti in condizioni specifiche a favore delle soluzioni del colosso di Cupertino.

Fonte: WCCFTech, Max Tech, Dave2D, Matthew Moniz, NanoReview