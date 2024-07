Avvertenze per i turisti in Europa. Il pericolo dei braccialetti

I turisti che visiteranno Parigi quest’estate per le Olimpiadi o si dirigeranno in Italia per una fuga romantica per due dovrebbero essere consapevoli di una nuova truffa che viene spesso segnalata nelle destinazioni turistiche.

Ma questa volta non si tratta di derubare i tassisti o di far pagare troppo i biglietti per le attrazioni più famose. Quest’estate una minaccia molto diversa attende i vacanzieri.

L’esperta di viaggi Jessica Dante ha rivelato in un’intervista al Daily Express che quest’anno in Europa bisogna stare attenti Alla truffa del braccialetto. Cos’è questo? È simile a come le persone danno agli altri Ad esempio, regalare rose all’ora di pranzo distogliendo così la loro attenzione dal ladro che in quell’ora gli borseggia le tasche.

La minaccia più grande è a Parigi, Milano e Roma

Rome Vacation Tips avverte i turisti diretti nella Città Eterna che lì le truffe sono “particolarmente comuni”. I venditori utilizzano la “chat amichevole” e l’“incitamento al senso di colpa” per estorcere denaro ai viaggiatori.

Mentre alcune persone usano braccialetti di corda per distrarre i borseggiatori, altri fanno pressione sulle persone, soprattutto sulle coppie, affinché accettino un braccialetto dell’amicizia “gratuito” prima di chiedere soldi.

“Ho lottato per la mia vita”

Un turista parigino ha condiviso la sua esperienza di incontro con il truffatore del “Braccialetto” mentre si trovava nel famoso quartiere artistico della capitale francese, Montmartre. La sua storia di coagulazione del sangue.

Lo ha descritto Era circondato da un gruppo di uomini che facevano pressioni affinché prendesse loro il braccialetto. Nonostante la resistenza del turista, hanno insistito sempre di più. In quel momento è successo Combattere. Uno dei ladri ha afferrato saldamente il braccio del viaggiatore.

Le coppie sono quelle più a rischio

Le coppie dovrebbero essere particolarmente sensibili alle frodi. Ciò accade perché “il traditore gioca sui sentimenti romantici, facendo sentire il partner obbligato a impegnarsi e a non rifiutare il gesto romantico per non ferire i sentimenti del partner”.

Un uomo è diventato vittima della pratica dopo essere stato avvicinato da un “uomo molto gentile e loquace”.

Mentre Dante consiglia alle persone di “evitare e respingere immediatamente” quando si ha a che fare con questi truffatori, altri esperti raccomandano un approccio più duro.

La truffa del braccialetto “fa leva sul naturale istinto umano di non essere scortese”.