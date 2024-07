Maciej Rybus è un agente libero [OFICJALNIE]

Maciej Repos non è più un giocatore del Rubin Kazan. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, non è stato prolungato. Al momento non si sa cosa gli riserverà il futuro.

Maciej Rybus è un 66 volte rappresentante della Polonia e negli ultimi anni ha giocato nel campionato russo. Nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di difendere i colori di squadre come Terek Grozny, Lokomotiv Mosca, Spartak Mosca e Rubin Kazan.

Negli ultimi anni ha ricevuto un’enorme ondata di critiche, tutto a causa del suo approccio all’invasione russa dell’Ucraina. Quando la maggior parte dei giocatori ha lasciato la competizione nazionale, il difensore ha preso una strada diversa e ha semplicemente cambiato colore all’interno del campionato. La cosa non è andata bene in Polonia.

L’anno scorso non è stato un anno di successo per Rybus. Non aveva molte opportunità di giocare, quindi voleva cambiare club. Lo scorso maggio ha detto che avrebbe preferito restare in Russia.

– Non ci sono ancora dettagli riguardo al prolungamento del contratto. Recentemente mi sono ripreso e ho avuto la possibilità di giocare. Non ci sono ancora stati colloqui. Non ne abbiamo parlato affatto. Ma voglio restare al Rubin – lo ha ammesso in un’intervista a Tacc.ru.

Il 30 giugno 2024 il suo contratto è diventato storico e non si sa ancora cosa gli riserverà il futuro. Recentemente, l’agente di Rybus, Roman Oreszczuk, ha commentato la questione.

– Non siamo riusciti a raggiungere un accordo con Robin sull’estensione del contratto. Non ha funzionato, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni ufficiali dal club che il giocatore lascerà la squadra come free agent. Molto probabilmente ora cercheremo altre opzioni. Non prendiamo in considerazione la Seconda Lega russa. Maciej non è un giocatore di questo livello, quindi valuteremo altre opzioni, tra cui la Premier League russa e le destinazioni europee. Un ritorno nel campionato polacco è possibile. Lui ha detto che la situazione attuale non ha alcuna influenza su questo, dato che Maciej è nato in Polonia.

Maciej Repos ha giocato otto partite con il Rubin Kazan, segnando un gol e un assist.