Aurora boreale visibile sulla Polonia? forse stasera

L’aurora boreale è un fenomeno straordinario. Le luci che danzano nel cielo sembrano davvero allegre, quindi non c’è da stupirsi che le persone siano desiderose di “alzare lo sguardo” per le occasioni in modo da poterle vedere con i propri occhi. Oggi questo potrebbe essere possibile in Polonia.

come possiamo Leggere Sulla pagina Facebook con la testa tra le stelle, il 13 marzo, intorno alle 13:00, è stato registrato un salto di intensità e velocità del vento solare. A causa dei cieli sereni sull’intero paese, c’è la possibilità che l’aurora boreale sia visibile sulla Polonia. Tuttavia, c’è uno svantaggio che potrebbe impedire che questo fenomeno insolito venga notato.

Si tratta della luna. Il suo bagliore potrebbe rendere difficile l’osservazione di altri fenomeni nel cielo. Il satellite naturale della Terra è ora visibile al 79%, il che significa che riflette una grande quantità di luce solare.

Come leggiamo nella voce sopra, “l’aurora boreale è una ricompensa per osservatori attenti e pazienti”. L’autore del post consiglia alle persone che desiderano catturare l’aurora di portare con sé una macchina fotografica e di recarsi in un luogo in cui l’orizzonte settentrionale sarà esposto e scuro allo stesso tempo, in modo da poter osservare l’aurora boreale.