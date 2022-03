Nie żyje aktor William Hurt. Laureato Oscara mial 71 LA

W niedzielę weeku 71 lat zmarł wybitny aktor oraz Il vincitore dell’Oscar, William Hurt. O śmierci artysty poinformował w mediach społecznościowych jego syn Will:

William Hurt: ponad 40 lat w branży filmowej

William Hurt urodził się 20 marca 1950 roku w Waszyngtonie. Jego ojciec pracował w Agencji Rozwoju Międzynarodowego, w związku z czym gwiazdor spędził najmłodsze lata życia w tak egzotycznych miastach jak Lahore, Mogadisz i Chartum. ukończył teologiczne na Uniwersytecie Tuft studios male. Fascynacja aktorstwem popchnęła go ostatecznie w kierunku wydziału teatralnego Juilliard School. Jego kolegami z roku da parte di Robin Williams e Christopher Reeve.

Hurt miał na koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Na dużym ekranie zadebiutował w 1980 roku w horrorze Kena Russella “Odmienne stany świadomości”. Zagrał głwnego bohatera – naukowca prowadzącego na sobie ryzykowne badania przy użyciu halucynogennego narkotyku. Kreacja przyniosła Hurtowi nominację do Złotego Globu dla najbardziej obiecującego nowego aktora.

Kolejne lata per il ruolo di w takich produkcjach jak “Żar ciała” (1981), “Wielki chłód” (1983) oraz “Park Gorkiego” (1983), w którym wystąpiła także polska aktorka Joanna Pacuła. W 1985 roku Hurt wziął udział w ekranizacji powieści Manuela Puiga “Pocałunek kobiety-pająka”. Kreacja homoseksualsty Luisa, który zostaje niesłusznie skazany na więzienie, przyniosła aktorowi Oscara. W kolejnym sezonie Amerykańska Akademia Filmowa nominowała go za “Dzieci gorszego Boga”, a dwa lata później – za “Telepasję”. Czwartą nominację do Oscar Hurt otrzymał w 2006 roku za drugoplanowy występ w “Historii przemocy”.

Film di Zwiastun “Historia Prizymosis”

Inne głośne filmy z udziałem Hurta to min. “Przypadkowy turysta” (1988), “Alicja” (1990), “Dym” (1995), “Mroczne miasto” (1998), “Kropla słońca (1999),” Osada “(2004),” Syriana “(2005) oraz “Wszystko za życie” (2007).

“Ukryta gra”, epizoo czyli polski Williama Hurta

Przypomnijmy, że William Hurt miał zagrać główną rolę w polskim filmie, szpiegowskim dreszczowcu “Ukryta gra” (2019). w wywiadzie dalla Filmwebu reżyser Łukasz Kośmicki wspominał: kiedy po rozmowie telefonicznej ze mną William Hurt wyraził zainteresowanie “Ukrytą grą”, Piotr Woźniak-Starak i Krzysztof Terej (Progressive Filmo – Brisbane. Rosso.) powiedzieli mi, żebym natychmiast wsiadał w samolot do Los Angeles i goni swoją gwiazdę. Dwa tygodnie później byłem w Kalifornii. Po pięciu dniach spędzonych z Williamem wiedziałem już, że mam odtwórcę głównej roli. Angaż Hurta, który w USA jest guru dla wielu aktorów, spowodował, że nasz projekt zyskał zupełnie inną rangę. Niestety, niedługo po rozpoczęciu zdjęć do “Ukrytej gry” Hurt doznał niespodziewanej kontuzji, która uniemożliwiła jego dalszy udział w filmie. Ostatecznie na ekranie zastąpił go Bill Pullman.

William Hurt di dwukrotnie żonaty: w latach 1971-1982 z Mary Beth Hurt, dal 1989 al 1991 roku – z Heidi Henderson. Aktor miał czworo dzieci. W maggio 2018 Roku ogłoszono, że zmaga się z nieuleczalnym rakiem prostaty.