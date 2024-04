Attacco russo a Chernihiv. Ci sono morti e feriti

L'articolo è aggiornato.

Mancano almeno tre residenti della città. Il ministro ha aggiunto in un messaggio sull'applicazione Telegram che è in corso una missione di ricerca e salvataggio e che alcune persone sono ancora sotto le macerie.

Attacco a Černihiv. Ha parlato il presidente dell'Ucraina

– Ciò non sarebbe accaduto se l’Ucraina avesse ricevuto risorse sufficienti per la difesa aerea e se la determinazione del mondo a fermare il terrorismo russo fosse stata corretta. […] All’Ucraina non manca la risolutezza. Il presidente del paese, Volodymyr Zelenskyj, ha sottolineato che abbiamo bisogno di (ma simile) determinazione (da parte dei nostri partner).

La situazione in Ucraina è tragica. Le autorità lanciano un appello alle donazioni di sangue

Interfax-Ucraina ha citato Andrei Zydenko, direttore dell'ospedale regionale di Chernihiv, che ha affermato che le condizioni di salute delle tre persone portate in ospedale sono considerate gravi.

Gli esperti lanciano l’allarme sull’Ucraina. “La Russia sta accelerando e può vincere la guerra”.

Il sindaco ad interim della città, Oleksandr Lomako, ha detto alla televisione ucraina che l'obiettivo dell'attacco era un edificio pubblico di sette piani. – Sono stati danneggiati anche oggetti nelle vicinanze, tra cui diversi edifici residenziali a più piani e diverse automobili. […] Il funzionario ha detto che si trattava di una zona densamente popolata, ed era all'incrocio di due strade trafficate, quindi c'erano molti veicoli in quel momento (l'attentato).

Media: Esplosioni in un aeroporto militare in Crimea

In precedenza, il capo delle autorità della regione di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, aveva riferito che molti erano stati uccisi e feriti. È stato anche riferito che tre missili russi Iskander hanno quasi colpito il centro di Chernihiv.

Sul profilo Telegram di Czausa è stato pubblicato un appello urgente per le donazioni di sangue per i civili feriti.