Orange offre GB gratuiti. Ritiro entro il 23 aprile

È arrivato un altro mercoledì, il giorno in cui Orange regala regali ai clienti. Oggi in palio ci sono i gigabyte. La confezione non è delle più grandi, ma è sufficiente per qualche giorno di utilizzo ragionevole.

La regolare campagna “I mercoledì con Orange” offre ai clienti con abbonamento Orange l'opportunità di vincere diversi regali. Si tratta spesso di servizi specifici dell'operatore, inclusi gratuitamente per un mese o due, ma non si può negare che non siano così popolari come GB gratuiti. Oggi gli utenti della rete Orange sono in attesa di ricevere un pacco Internet gratuitoAnche se le sue dimensioni non soddisferanno tutti.

Arancione: ottieni 5 GB di Internet gratis

La ricompensa di oggi della campagna “Mercoledì con la mia arancia” è: Modesti 5 GB di connessione internet gratuita. Può essere utilizzata in Polonia, per qualsiasi scopo, ma tieni presente che il pacchetto è valido solo fino alla fine del ciclo di fatturazione corrente. Pertanto, vale la pena ritardare l'attivazione se questo giorno cade prima Martedì 23 aprile – Perché fino a questa data potete riscuotere il premio che vi è stato concesso da Orange. Un nuovo regalo apparirà la prossima settimana.

Per ottenere 5 GB, devi fare questo Accedi all'applicazione My Orange E dai un'occhiata alla scheda Per te, dove bastano solo due clic. I gigabyte ottenuti prima del pacchetto principale verranno consumati nell'account.

Per gli utenti attivi che trascorrono gran parte della giornata fuori dalla copertura Wi-Fi, Consumare un pacchetto da 5 GB non è una grande sfidama chi è più parsimonioso lo utilizzerà per qualche giorno.

Target della campagna “Mercoledì con la mia arancia”: solo: Per i clienti con pagamento posticipato Orange – Utilizzo dei piani di telefonia mobile o dell'offerta Orange Love. Tuttavia, i premi non sono disponibili per gli utenti dei servizi prepagati.

Fonte immagine: Telepolis.pl, Orange

Fonte testo: Opera propria