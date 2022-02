Amazon e Visa raggiungono una tregua globale sulle commissioni delle carte di credito

Amazon Hanno raggiunto un accordo globale con Visa Per risolvere una controversia sulle commissioni del gigante delle carte di credito.

L’accordo significa che i clienti di Amazon UK possono continuare a utilizzare le carte di credito Visa, ad esempio precedentemente annunciato dalle due società. Amazon ridurrà anche un supplemento dello 0,5% sulle transazioni con carta di credito Visa a Singapore e in Australia, introdotto lo scorso anno.

Il mese scorso, Amazon ha dichiarato di aver abbandonato i piani per interrompere l’accettazione delle carte di credito Visa in Gran Bretagna, due giorni prima che si verificasse il cambiamento previsto. Le due società hanno dichiarato all’epoca che avrebbero continuato a parlare di una più ampia risoluzione della loro controversia.

“Recentemente abbiamo raggiunto un accordo globale con Visa che consente a tutti i clienti di continuare a utilizzare le loro carte di credito Visa nei nostri negozi”, ha detto alla CNBC un portavoce di Amazon via e-mail. “Amazon si impegna a fornire ai clienti un’esperienza di pagamento conveniente e a fornire loro la scelta”.

Amazon ha fatto pressioni su Visa per ridurre le sue commissioni, in una serie di mosse che hanno segnalato la crescente frustrazione dei rivenditori per i costi associati alle principali reti di carte, nonché il potere di mercato del gigante dell’e-commerce e l’influenza sui suoi partner.

del calibro di Visa, Carta di credito Master Card e American Express Ora affronta la forte concorrenza di un diluvio di concorrenti fintech, daAcquista ora, paga dopo“Servizi come Klarna per aprire il banking, una tecnologia che consente alle startup di aggirare efficacemente i metodi di pagamento tradizionali come le carte.

In una dichiarazione inviata via e-mail alla CNBC, Visa ha affermato che il suo accordo con Amazon vedrà anche i due collaborare a “iniziative di nuovi prodotti e tecnologie per garantire esperienze di pagamento innovative per i nostri clienti in futuro”.

Le due società hanno rifiutato di commentare ulteriormente i termini del loro accordo quando richiesto dalla CNBC.