Lo ha affermato il capo del ministero degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba Ha discusso dell'aumento del Donbass con il ministro degli Esteri britannico Liz TrussChi ha visitato Kiev quel giorno.







– Il nemico ha aperto il fuoco sul territorio dell’Ucraina Le armi pesanti sono vietate dagli accordi di Minsk, ha sottolineato. Come ha aggiunto, Le infrastrutture civili a Stanica Ługańska sono state danneggiateE almeno due sono rimasti feriti. A Marzinga, a loro volta, sono rimasti feriti un civile e un esercito. – Nel villaggio Trojike La sparatoria è avvenuta usando un carro armato – ha annunciato.

Il fuoco si è diffuso anche in diverse città. C’erano 42 scene in totale Il ministro ha sottolineato.

Guleba ha affermato che si tratta di una grave violazione degli accordi di Minsk con la Russia. È importante registrarlo Questi missili provenivano dai territori temporaneamente occupati dell’UcrainaÈ controllato dalla Russia – ha sottolineato il ministro.

Secondo lui La propaganda russa accusa l’Ucraina di distorcere la realtà e di compiere bombardamenti.

Truss lo ha governato"Anche se la Russia ritirerà le sue truppe dal confine ucraino, il problema non sarà completamente risolto."Questa situazione è una prova per l'Occidente e dovrebbe fermare l'aggressione russa il prima possibile", ha detto.







– La Cina, a differenza della Russia, riflette una politica di non interferenza negli affari degli altri paesi. Quindi sì Sorprendente l’alleanza di Pechino con Mosca – Il capo del Ministero degli Esteri britannico ha invitato la Cina a fare pressione sulla Russia per disinnescare la crisi al confine ucraino.

“Il mondo sta osservando le loro azioni e valutando se stanno servendo la pace e la stabilità o incoraggiando l’aggressione”, ha aggiunto. Lei ha sottolineato Se la Cina deve essere considerata un partner responsabile sulla scena internazionale, deve fare tutto il possibile per disinnescare le tensioni..

Capo del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina Ha anche annunciato la creazione di un nuovo format durante una conferenza con il suo alleato britannico Cooperazione tra Ucraina, Gran Bretagna e Polonia.

“Siamo orgogliosi di annunciare oggi Avvio di una nuova forma tripartita di cooperazione tra Ucraina, Gran Bretagna e PoloniaHa detto Guleba.

– Purtroppo, per motivi logistici, non possiamo segnalarlo a noi tre. Anche i nostri colleghi polacchi dovrebbero essere qui Zbigniew RaoMa il ministro ucraino ha detto che era con noi in lontananza.

Ha annunciato che sarà presto pubblicata sui siti web dei Ministeri degli Esteri dei tre Paesi Relazione sulla nuova forma di cooperazione.

Guleba ha ringraziato i vertici del ministero degli Esteri di Polonia e Gran Bretagna per il sostegno all’iniziativa..