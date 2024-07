Ieri il canale televisivo indipendente russo “Dozhd” ha riferito informazioni sul peggioramento delle condizioni di salute di Lukashenko. Si dice che l’improvviso calo di forma sia avvenuto durante il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ad Astana. Si dice che il dittatore bielorusso fosse molto pallido e che il suo discorso fosse incerto. Ma il sito web non ha fornito dettagli e non esiste alcuna conferma ufficiale dell’arrivo della malattia in Bielorussia. Ma lo stesso Lukashenko ha ammesso indirettamente il peggioramento della sua salute durante un incontro ad Alessandria sabato 6 luglio.

Lukashenko: Questo è un momento difficile per il presidente

Secondo Nasha Neva, Alexander Lukashenko ha detto che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per lui e che gli piacerebbe trascorrere un po’ di tempo nella Bielorussia orientale.

– Ha ammesso che luglio è sempre un periodo difficile per il presidente, aggiungendo che ci sono molti eventi di massa e folle di persone. – E la cosa più difficile è quando ci sono molte persone e tutti ti guardano, cercano qualcosa in te e imprecano da qualche parte – ha ammesso il dittatore. Ha anche osservato che “c’è un onere aggiuntivo legato al Kazakistan e ad Astana, che distano 4.000 chilometri”.

Lukashenko ha annunciato che si riposerà nel prossimo futuro e guarderà il paese prepararsi per il raccolto. Ha detto che sicuramente avrebbe riacquistato rapidamente la salute e le forze nella sua terra natale. — Arrivi alle radici, qui è meglio, è più facile. Ha sottolineato, citando Nasha Newa, che letteralmente in un giorno diventi sano e forte.

Da diversi anni i media pubblicano regolarmente notizie e speculazioni sulla salute di Lukashenko. Gli furono attribuiti, tra le altre cose: miocardite, infezioni virali, sintomi di avvelenamento. Un anno fa, lo stesso leader bielorusso ha ammesso che stava combattendo con l’adenovirus, ma non ha avuto il tempo di curarlo a causa del suo fitto programma, ma “non ha intenzione di morire”.