Prezzi astronomici dei biglietti per i concerti di Taylor Swift

I biglietti per i concerti del fine settimana di Taylor Swift a Milano vengono venduti per oltre 13.000 euro sul mercato secondario italiano, ha detto lunedì il gruppo per i diritti dei consumatori Codacons. Ha annunciato che presenterà una notifica all’Antitrust e alla Procura generale.

Il cantante americano si esibirà allo stadio San Siro sabato e domenica.

In un rapporto l’associazione dei consumatori ha sottolineato che sui siti secondari di vendita e sulle piattaforme dove i privati ​​offrono sconti per i biglietti vengono richieste cifre astronomiche.

Gli appassionati del Codacons hanno trovato lì due biglietti, al prezzo di 13.334 euro ciascuno. Anche i biglietti sono in vendita a 4.600 euro.

“Ancora una volta siamo di fronte ad una speculazione malevola da parte di chi approfitta della richiesta di un biglietto per il concerto di un artista”, ha detto Carlo Rienzi, presidente dell’associazione. Ha spiegato che CodeCons chiederà all’Antitrust e alla Procura Generale di chiudere i siti web e avviare un’indagine sul presunto crimine.

Silvia Vysocca di Roma