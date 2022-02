Aggiornamenti in tempo reale di Russia e Ucraina: video e ultime notizie

L’aggressione russa in Ucraina ha messo in luce le fratture nel calcio europeo che minacciano accordi di sponsorizzazione multimilionari e ha portato alla richiesta di spostare la partita più importante del calendario di questa stagione, la finale di Champions League, fuori dalla città ospitante in programma, San Pietroburgo.

La Federcalcio europea (UEFA), organo di governo del calcio europeo e organizzatore della Champions League, ha rifiutato di rispondere alle richieste di alcuni paesi europei di spostare la partita, prevista per il 29 maggio. L’opposizione più esplicita all’ospitare la Russia è arrivata dalla Gran Bretagna, che potrebbe fornire uno o entrambi i finalisti. L’ultima partita dell’anno scorso si è svolta tra Manchester City e Chelsea nella Premier League inglese. Quest’ultimo è di proprietà dell’oligarca russo Roman Abramovich.

“Ho serie preoccupazioni per gli eventi sportivi che si terranno in Russia, come la finale di Champions League, e discuterò la questione con gli organi di governo competenti”, ha affermato Nadine Doris, ministro del governo britannico responsabile per lo sport. ha scritto su twitter.

La segretaria degli esteri britannica, Liz Truss, ha detto mercoledì mattina alla BBC di essere contraria allo svolgimento della finale a San Pietroburgo.

La UEFA ha affermato di “monitorare costantemente e da vicino la situazione”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato martedì l’imposizione di sanzioni ad altri tre miliardari russi nell’ambito di una serie di misure contro le persone vicine al presidente russo Vladimir Putin. Il signor Abramovich, un alleato del leader russo, in precedenza ha avuto difficoltà ad entrare in Gran Bretagna dopo che nel 2018 sono state imposte nuove restrizioni sui visti agli uomini d’affari russi.

Non ci sono state conseguenze dirette per il suo investimento nel Chelsea, ma il governo di Johnson ha affermato che sta pianificando ulteriori azioni se la Russia non frena le sue attività in Ucraina.

Anche i fan dell’Everton, un’altra squadra della Premier League, devono affrontare un’attesa ansiosa. Il suo più grande sponsor, l’USM, è controllato da Alisher Usmanov, un altro miliardario russo legato al Cremlino. Margaret Hodge, deputata del partito laburista britannico di opposizione, ha affermato in Parlamento che Abramovich e Usmanov dovrebbero essere soggetti a sanzioni, definendoli “cleptocrati che hanno rubato al popolo russo”.

Le ripercussioni della crisi sono arrivate anche in Germania, dove Gazprom, colosso energetico russo, dal 2007 è sponsor di una delle squadre leader del Paese, lo Schalke. Leader sportivi, politici e gruppi di fan tedeschi hanno chiesto la fine dell’accordo.

Il club ha dichiarato in una dichiarazione che “monitora e valuterà ulteriori sviluppi e chiederà urgentemente la pace per proteggere le persone colpite dalla crisi”.

Gazprom è lo sponsor principale del calcio, trasferendo milioni di dollari alle squadre e, soprattutto, alla UEFA attraverso un rapporto d’affari a lungo termine. In qualità di partner principale, il logo Gazprom è ormai una vista familiare negli stadi e nelle trasmissioni televisive durante la Champions League, il torneo di calcio per club più ricco.

Gazprom ha molti altri accordi nel calcio, in particolare con la FIFA, l’organizzatore della Coppa del Mondo. La FIFA non ha commentato i suoi rapporti con la società, o con la Russia, dal momento che unità dell’esercito russo si sono mosse sotto la direzione di Putin contro la vicina Ucraina.

Forse dovrà farlo presto: martedì la Federcalcio polacca ha chiesto chiarimenti sullo stato della cruciale partita di qualificazione ai Mondiali contro la Russia in programma a Mosca il mese prossimo.