L’invasione russa dell’Ucraina. barriere occidentali [RELACJA NA ŻYWO]

Le nazioni occidentali hanno imposto sanzioni alla Russia in seguito alla decisione di Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza delle autoproclamate “Repubbliche popolari” nel Donbass ucraino e di ordinare che i “peacekeepers” russi siano inviati lì. Finora Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Unione Europea, Canada e Giappone hanno già imposto sanzioni. – In questa fase non prevediamo un incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin. La Casa Bianca ha dichiarato martedì sera che doveva disinnescare le tensioni in Ucraina se i leader si dovessero incontrare. Inoltre, giovedì, il segretario di Stato americano Anthony Blingen ha annullato un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Vi invitiamo a seguire la diretta!