“Tutto ricorda irresistibilmente i tempi di cento anni fa, quando molti russi istruiti – architetti, scienziati, medici, soldati – arrivarono in gran numero in Serbia, in fuga dal terrore bolscevico. La cosiddetta migrazione dei bianchi ha lasciato un segno chiaro sulla Serbia, soprattutto nel campo dell’architettura”, commenta “NIN”.

Lo dimostrano anche i dati dell’Istituto serbo di geodesia Nel 2023, i russi hanno investito più di 180 milioni di euro nel settore immobiliare in questo paese. Nel 2022 in Serbia sono state registrate sette imprese di ristorazione di proprietà russa. Intanto negli ultimi due anni sono stati aperti altri 154 edifici.

“C’era solo una ragione per cui arrivarono: fuggire da un paese in guerra”, scrive Nin degli immigrati russi. Si legge: “Chi lascia la Serbia e ritorna in Russia lo fa soprattutto per motivi personali: molte famiglie si sono divise, e alcune hanno difficoltà a superare le differenze culturali”. Lo scrive il settimanale nell'ultima lingua russa elezioni Presidenziale Vladimir Putin non era molto popolare tra i russi che vivono in Serbia, secondo un sondaggio poco più del 10%. Voti.