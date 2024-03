Fondo Giustizia. Arresto temporaneo del sacerdote Michał O.

Giovedì padre Michał O., uno dei sospettati nel caso di corruzione del Fondo Giustizia, è stato messo in custodia cautelare per tre mesi.

– ha detto la Corte nella sua sentenza Ci sono tre ragioni per utilizzare la scala – Paura di frodi procedurali, paura di fuga e dure punizioni per i sospettati – ha detto Grzegorz Krysztofiuk, vicepresidente del tribunale distrettuale di Varsavia per Varsavia-Mokotow. Ha aggiunto che la custodia cautelare riguarda tre sospettati.

Azione ABW. Arresto temporaneo del sacerdote Michał O.

Durante la conferenza stampa ha insistito sul fatto che le risoluzioni non erano valide. Le parti possono proporre reclamo entro sette giorni. – Secondo il tribunale l'esigenza probatoria è soddisfatta – ha aggiunto Grzegorz Krysztofiuk.

Alla domanda su quale punizione potrebbero subire i sospettati, il vicepresidente del tribunale distrettuale di Varsavia-Mokotow ha risposto: “Questa decisione dimostra che è la massima pena legale. 10 anni di reclusione Con la qualifica legale indicata nelle domande dell'avvocato.

Si tratta, come ha spiegato, di abuso d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale, di reati contro l'autenticità di documenti e di danneggiamento. – È legalmente consentito utilizzare misure punitive diverse dall'arresto temporaneo, ma La Corte ha osservato nella sua motivazione che tali misure non sarebbero sufficienti – ha aggiunto.

L'avvocato del clero, Krzysztof Wasowski, ha detto che faranno appello contro la decisione della corte. – In questo caso la Corte non ha preso in considerazione la questione della giurisdizione dei pubblici ministeri. Ha anche detto che questa è una questione di cui lamentarsi.

Corruzione nei fondi della giustizia. Tra gli arrestati c'era anche un sacerdote

Martedì la Procura nazionale ha annunciato perquisizioni in varie località della Polonia, su richiesta dei pubblici ministeri che indagavano sull'utilizzo dei fondi giudiziari. In totale sono state perquisite 25 località. Casa dell'ex ministro della Giustizia e Il procuratore generale Zbigniew Ziobro. READ 40 La migliore Scala multifunzione del 2022 - Non acquistare una Scala multifunzione finché non leggi QUESTO!

Mercoledì il portavoce della Procura nazionale, procuratore Premislav Novak, ha dichiarato in una conferenza stampa che erano stati accusati quattro funzionari e una persona del dipartimento delle finanze del ministero della Giustizia. Rappresentante della Fondazione Profeto. Mercoledì è stato interrogato il sacerdote Michał O..

— Tre dei quattro ufficiali, incl era Direttore del Dipartimento e due esperti Dal comitato del concorso, Hanno sentito le accuse In connessione con il pagamento dell'importo Oltre 66 milioni di PLN Un'istituzione che non soddisfa i requisiti formali. Hanno agito Insieme e in consultazione con Michał O., Il rappresentante di questa azienda – ha detto il portavoce.

Rimani aggiornato E diventa uno degli oltre 200.000 follower della nostra fan page – Metti mi piace Eventi di Intera su Facebook E commenta lì i nostri articoli!