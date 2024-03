Euro 2024. È iniziata la vendita dei biglietti per le partite della Polonia. come posso acquistare? Prezzi e politiche

Per la nazionale polacca la battaglia per partecipare a Euro 2024 è stata un vero calvario. I Red Devils e i White hanno fallito nelle partite contro rivali come Repubblica Ceca, Albania e Moldavia. A causa delle prestazioni disastrose di Praga, Tirana e Chisinau, sono stati coinvolti negli spareggi, che fortunatamente hanno vinto. A Varsavia si sono rivelati molto migliori dell'impotente Estonia, e a Cardiff hanno battuto il Galles dopo una sanguinosa battaglia e una serie di rigori.

A un certo punto la promozione, praticamente impossibile da perdere il giorno del sorteggio dei gironi di qualificazione, sembrava essere sfuggita ai polacchi. Tuttavia, la decisione di licenziare Fernando Santos e sostituirlo con Mikhai Probers è stata molto buona. L'allenatore polacco ha preso in mano la squadra in un momento difficile, ma è riuscito comunque a superarlo e finalmente a qualificarsi per l'Europeo.

La Polonia andrà a Euro 2024. Michal Probers ha completato il lavoro

Date le circostanze, la partecipazione a Euro 2024 in Germania sarebbe un grande successo per la nazionale polacca. La nostra Nazionale ha bisogno di questo torneo per costruire ulteriori basi per il suo sviluppo. Tali eventi sono anche la migliore opportunità possibile per incoraggiare i giovani giocatori. L’importanza della vittoria sul Galles non può essere sopravvalutata.

Grazie ai recenti successi e al cambio di volto, tanti tifosi hanno ricominciato ad amare questa Nazionale. Non a caso vogliono essere con lei nei giorni più importanti, durante le partite dell'Europeo. Sappiamo già quanto bisogna pagare per vedere queste partite dagli spalti. Le fasce di prezzo in questo caso sono molto ampie.

Conosciamo i prezzi dei biglietti e le regole per assegnarli

I prezzi dei biglietti per le partite del girone della nazionale polacca a Euro 2024 vanno da 30 euro a 400 euro. L'importo dipende dal posto a sedere nello stadio. Il principio per ottenerlo si riassume in una frase: primo arrivato, primo servito. Tra i tifosi c'erano molte opinioni secondo cui sarebbe stato molto difficile ottenere il biglietto necessario per la partita dell'Euro. I volontari non sono mancati, soprattutto perché i tornei si svolgono fuori dai nostri confini occidentali e il numero di posti è limitato. READ Giochi Paralimpici: gli atleti russi e bielorussi si dimetteranno! I termini sono stabiliti!

Poiché la loro nazionale si è qualificata molto tardi per la fase finale di Euro 2024, i tifosi polacchi possono acquistare i biglietti per le partite della terza fase. Era destinato ai paesi che si erano qualificati per il torneo dopo gli spareggi.

In Germania i giocatori di Michel Proppers giocheranno tre partite molto difficili. Il loro primo avversario ad Amburgo sarà l'Olanda, con la partita in programma il 16 giugno. Cinque giorni dopo affronteremo l'Austria a Berlino. Al termine della fase a gironi affronteremo la Francia a Dortmund.

Sebastian Milla: La squadra è rinata. video/PulsatSport/PulsatSport

Michel Probers/Immagine olimpica/Norfoto/Agenzia di stampa francese

La nazionale polacca festeggia la sua ascesa al Campionato Europeo/Jeff Caddick/AFP/Agenzia di stampa francese