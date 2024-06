Adam Bodner ha creato una nuova squadra. Indaga sulla morte di Barbara Blida

– Procuratore generale Adam Bodner Ha nominato un gruppo di consulenti per indagare sulle azioni intraprese dalla procura in relazione alla morte Barbara Blita – ha detto l’addetta stampa del procuratore generale, l’avvocato Anna Adamiak.

Adam Bodner ha fondato un gruppo per Barbara Blita

La procura insiste che ci sono ancora dubbi, Se Barbara Blita si sia suicidata. La commissione raccoglierà i documenti dei procedimenti precedenti e del lavoro della commissione investigativa del Sejm.

Bodner mentre nomina una nuova squadra Włodzimierz ha presentato la mozione di CzarzastyHa chiesto spiegazioni se le azioni intraprese dalla Procura in questo caso fossero corrette e complete.

Ad aprile il vicepresidente del Sejm ha espresso la sua opinione Dubbi nel corso della precedente indagine In questo caso. In un messaggio pubblicato sul sito della Sinistra, ha osservato che “tutte le mani sono state lavate molto rapidamente” dopo la morte dell’ex deputato.

“Se ciò fosse possibile secondo la legge vigente, credo che dovremmo tornare su questo caso. Barbara Blida non si è suicidata, e più osservo queste persone, più credo a questa tesi”, ha detto all’inizio Włodzimierz Czarzasty. Aprile di quest’anno.

Morte di Barbara Blida

Barbara Blita Il 25 aprile 2007 si suicidò quando gli agenti dell’ABW vennero a perquisire la sua casa a Siemianowice Sławski. Ex deputato sospettato di favoreggiamento della corruzione nella cosiddetta indagine.. Mafia del carbone.

Durante il processo ABW, Barbara Blita ha chiesto di poter utilizzare il bagno. Una volta in bagno, prese una pistola dall’armadietto e poi sparò.

Le circostanze della morte dell’ex deputato fin dall’inizio non erano chiari. Gli atti dell’operazione ABW riportano solo l’ingresso degli agenti nell’abitazione e la conversazione con il marito di Barbara Blida.

Il procedimento è stato condotto dalla Procura di Łódź Accusato l’ex ufficiale dell’ABW Grzegorz S., il cosiddetto comitato esecutivo per inadempimento dei doveri ufficiali. Nella prima indagine S. Condannato e condannato a sei mesi di reclusione con sospensione della pena.

Dopo il nuovo processo S È stato assolto. La Procura ha presentato ricorso contro la sentenza e ha chiesto un nuovo processo. Tuttavia, durante l’udienza d’appello presso il tribunale di Katowice, l’accusa ha cambiato posizione e l’appello è stato ritirato.

La Procura di Łódź non ha le basi per sporgere denuncia contro altri funzionari. Il processo del caso è stato interrotto. Sono stati abbandonati anche altri filoni dell’indagine, tra cui: la conservazione di indizi e prove a casa di Blida dopo la sua morte.

Alla fine del 2007 Fu nominata una commissione d’inchiesta Per indagare sulle circostanze della morte di Barbara Blida. Ne divenne il leader Ryszard Kalisz dell’SLD. Lui e altri furono interrogati. Zbigniew Ziobro, Barbara Blita avevano propensioni alla corruzione, così come Bogdan Swiczkowski, capo dell’Agenzia per la sicurezza interna nel 2006-2007.

Janusz Kasmarek, ex capo del Ministero degli Interni e dell’Amministrazione, ha dichiarato durante il processo che l’ex deputato L’incontro si è svolto a casa di Jarosław Kaczyński, con Zbigniew Ziobro e Bogdan Święczkowski. Dovrebbero sostenere che la detenzione di Barbara Blida li condurrà all’ex primo ministro Leszek Miller.

I risultati del lavoro sono contenuti in un rapporto di 256 pagine. Questo è affermato nei risultati Jarosław Kaczyński e Zbigniew Ziobro dovranno comparire davanti al Tribunale costituzionale. Tuttavia, Sejam non era d’accordo.

