Varsavia. L’ultima generazione ha bloccato la strada in centro

Durante il fine settimana, gli attivisti hanno bloccato la strada più volte al giorno vicino al ponte Sikirkowski e prima in via Vilanowska vicino alla Galeria Mogoto.

– Il nostro obiettivo è una lunga serie di azioni di resistenza civile contro il degrado climatico in Polonia. Allo stesso tempo, il primo ministro Donald Tusk dovrebbe rilasciare una dichiarazione pubblica promettendo di soddisfare le nostre richieste, tra cui il trasferimento del 100% dei fondi dalle nuove autostrade al trasporto pubblico regionale e l’introduzione di un abbonamento mensile per il trasporto regionale a livello nazionale per 50 PLN. – ha detto il rappresentante dell’organizzazione.

The Last Generation è una campagna cittadina i cui membri vogliono costringere il governo a iniziare a prendere sul serio la salute e la sicurezza dei cittadini – come dicono – a rischio di collasso climatico. Hanno iniziato ad operare in Polonia all’inizio di marzo. Nell’aprile di quest’anno si sono verificati diversi ingorghi. Si sono seduti sulle strade dei ponti della capitale, ma Marszałkowska e Aleje Jerozolimskie. Sono rimasti attaccati all’asfalto. In generale, la polizia ha rotto immediatamente le barricate.