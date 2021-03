Agrigento: guida ubriaco e si schianta contro un muro: ferito e denunciato

Un giovane tunisino, domiciliato da anni ad Agrigento, alla guida di una Fiat Punto, mentre stava percorrendo il tunnel di “Piedigrotta”, tra la via Empedocle e via Acrone, si è schiantato contro il muro. Il fatto ieri notte durante il coprifuoco.

Il conducente, rimasto lievemente ferito, all’arrivo degli agenti delle Volanti, è stato trovato in stato di alterazione psico-fisica. Sottoposto all’alcol test è risultato sotto gli effetti di alcolici, con un tasso superiore a 1,50 g/l.

E’ stato denunciato, in stato denunciato, per guida in stato di ebbrezza. Inoltre è stato scoperto guidare nonostante la patente gli fosse stata revocata da oltre un anno. A suo carico sono scattate delle maxi sanzioni amministrative, e i poliziotti gli hanno elevato anche la multa da 400 euro, per violazioni delle regole anti-Covid.