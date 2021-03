Ribera, tenta furto sacrilego ma viene scoperto: arrestato giovane

Ha rotto un infisso, e una volta penetrato all’interno della chiesa della Pietà, nel centro di Ribera, ha provato a mettere a segno un furto. Ma è stato scoperto, e bloccato. Un giovane di nazionalità marocchina, domiciliato nella città crispina, è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Tenenza con l’accusa di tentato furto.

Quando è stato bloccato dai militari dell’Arma teneva in mano un sacco pieno di oggetti sacri, tra cui calici, ampolle, il tronetto per l’esposizione del Santissimo. Non è stato toccato il tabernacolo, grazie al pronto intervento dei carabinieri.

Il ladro, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Sciacca.